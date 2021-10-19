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    賴士葆批任內死1、200人 蘇揆：該負責我不會寬容自己

    國民黨立委賴士葆批評，蘇貞昌閣揆任內就算扣掉疫情也死了1、200人，為什麼不請辭表示政治責任？蘇貞昌（見圖）回應，「該負多少責任，我一點點都不會寬容自己，我一定負責」。（記者羅沛德攝）

    國民黨立委賴士葆批評，蘇貞昌閣揆任內就算扣掉疫情也死了1、200人，為什麼不請辭表示政治責任？蘇貞昌（見圖）回應，「該負多少責任，我一點點都不會寬容自己，我一定負責」。（記者羅沛德攝）

    2021/10/19 10:47

    〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院院會報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢，國民黨立委賴士葆批評，蘇貞昌閣揆任內就算扣掉疫情也死了1、200人，為什麼不請辭表示政治責任？蘇貞昌回應，「該負多少責任，我一點點都不會寬容自己，我一定負責」。

    賴士葆指出，蘇貞昌會做事很好，但不能戀棧，扁政府時代行政院長游錫堃因為八掌溪事件死4人而請辭，但蘇貞昌閣揆任內就算扣掉疫情死亡1800人，也死了1、200人，蘇貞昌怎麼好意思繼續做行政院長，都不用請辭表示政治責任嗎？嘴巴講一下也好，反正蔡總統會慰留啊。

    蘇貞昌回應，他不做這種嘴巴講一下的事情，「我應該負多少責任，我一點點都不會寬容自己，我一定負責，也不做表演或嘴巴講一講。」

    賴士葆追問「你認為不該請辭嗎？」蘇揆表示，任何生命的流逝他都深感不捨和遺憾，應該要負責任、應該由誰負到什麼責任都會去做。被賴士葆痛批，「你的字典沒有政治責任就對了，看看游錫堃、想想蘇貞昌，你不如游錫堃，繼續留在這，讓老百姓瞧不起。」

    賴士葆持續痛斥，普悠瑪案造成重大傷亡，但判決出來只有司機有刑責，台鐵局長、交通部都沒事，這什麼世界？蘇貞昌內閣死這麼多人，人家說災難內閣、戀棧內閣，視民如草芥的內閣，這是很悲哀的地方。

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