蘇揆報告明年度總預算 還債金額20年最高、挹注地方5159億

行政院長蘇貞昌今赴立法院院會報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，明年度歲入編列2兆239億元、較今年度增加9%，歲出編列2兆2.6億元、較今年度增加5.9%，同時具有還債金額20年來最高、擴大照顧國人、加碼挹注地方3大特點。（記者羅沛德攝）

2021/10/19 10:12

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院院會報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，明年度歲入編列2兆239億元、較今年度增加9%，歲出編列2兆2.6億元、較今年度增加5.9%，同時具有還債金額20年來最高、擴大照顧國人、加碼挹注地方3大特點，中央對地方財源整體挹注共5159億元，比蔡總統剛上任的2016年足足增加939億元。

蘇貞昌表示，武漢肺炎疫情肆虐，我國因同國一命團結抗疫，加上防疫、紓困、振興措施及時到位及對核心產業的提早布局，今（110）年經濟成長率可望創下11年來新高，人均GDP也將超過3.2萬美元，明年度預算也在衡酌國內外經濟情勢、兼顧疫情因應、未來施政及國家發展需要及法規下審慎籌編，具有「還債金額20年來最高」、「擴大照顧國人、壯大台灣」以及「持續加碼注地方」3項特點。

蘇貞昌指出，111年度預算歲入編列2兆2391億元，較110年度增加9%；歲出編列2兆2621億元，較110年度增加5.9%，歲入歲出差短230億元，連同債務還本960億元，共須融資調度數1190億元，以舉債690億元及移用歲計賸餘500億元，達成歲出增幅未超過歲入成長率、歲入差短縮減、債務還本增加等目標，111年底累計債務未償餘額占比，也將較110年底再減少0.7%。

蘇貞昌表示，疫情發生前，中央政府累計債務未償餘額實際數均控制在5.3兆餘元規模，因應疫情衝擊，政府必須提出較大規模的特別預算加以應對，以致債務餘額略有增加，截至今年9月底止，債務未償餘額實際數為5兆6898億元，與2016年5月底的5兆3988億元相較，5年僅淨增加2910億元，整體債務規模仍受嚴密控管，此外，2018年起中央政府已連3年歲出餘額超過千億元，蓄積往後年度的財政能量。

明年度中央對地方政府一般性補助款編列1965億元，較本年度增72億元、3.8%，主要新增國民中小學冷氣電費與維護費補助、偏鄉學校中央廚房相關維運經費補助，以及增列平衡預算補助等。若連同中央統籌分配稅款，則整體中央對地方政府財源協助共5159億元，較本年度增加293億元、6%，也將比蔡總統上任時的105年，足足增加939億元。

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