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    他捕捉陳柏惟補眠諷「高鐵苦行」 網友秀行程反擊：別見獵心喜

    今（18日）下午有民眾捕捉陳柏惟在高鐵商務艙上熟睡的模樣，諷刺「這一趟高鐵也算在民主苦行的累積里程數？」懷疑他偷跑休息，但有網友秀出陳柏惟今日的公開行程表，直呼「先別見獵心喜啊」。（本報合成圖）

    今（18日）下午有民眾捕捉陳柏惟在高鐵商務艙上熟睡的模樣，諷刺「這一趟高鐵也算在民主苦行的累積里程數？」懷疑他偷跑休息，但有網友秀出陳柏惟今日的公開行程表，直呼「先別見獵心喜啊」。（本報合成圖）

    2021/10/18 21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本週六（23日）投票，他從13日展開100小時選區苦行，今（18日）下午則有民眾捕捉他在高鐵商務艙上熟睡的模樣，諷刺「這一趟高鐵也算在民主苦行的累積里程數？」懷疑他偷跑休息。但有網友秀出陳柏惟今日的公開行程表，直呼「先別見獵心喜啊」。

    持續在選區內苦行反惡罷的陳柏惟，今日近中午時被網友在高鐵商務艙捕捉到，並把照片PO在PTT上酸說，「遇到一個人好面熟，原來是抗中保台大將軍陳柏惟，雖然說他單日用嘴走53公里有點扯，但感覺真的很累啊...一個人在商務艙呼呼大睡。不過民主苦行是不走了嗎？還有這一趟高鐵也算在民主苦行的累積里程數？」質疑陳柏惟偷跑休息。

    但有網友翻出陳柏惟在臉書貼出的行程表，強調「鄉民先別見獵心喜啊，免得笑人不成反被說失智」。行程表中可見，陳柏惟今日上午9點要在台北立法院質詢外交部業務報告，忙完公務要再搭高鐵南下台中，下午3點準時在霧峰就位進行苦行，一直到晚上10點為止，等於是台北、台中兩頭奔波。

    不少網友也紛紛為陳柏惟打氣，留言「加油 我看了好心疼」、「立委本來就是搭商務艙...誰都一樣」、「啊早上不是去台北立法院工作，搭回來有什麼好酸的，無聊」、「親自搭大眾交通超親民的 反觀KMT」、「立委搭高鐵去台北工作，沒什麼大問題」、「人家再累也是會出席立院，KMT的立委呢？」、「我查過了，立院有預算給全額搭車，全部的」。

    陳柏惟（左二）今天在眾多支持者陪伴下，繼續在霧峰進行步行100小時行程。（記者陳建志攝）

    陳柏惟（左二）今天在眾多支持者陪伴下，繼續在霧峰進行步行100小時行程。（記者陳建志攝）

    今（18日）下午有民眾捕捉陳柏惟在高鐵商務艙上熟睡的模樣。（圖取自PTT）

    今（18日）下午有民眾捕捉陳柏惟在高鐵商務艙上熟睡的模樣。（圖取自PTT）

    陳柏惟17日晚間在臉書貼出今（18）日的行程表。（圖取自陳柏惟臉書）

    陳柏惟17日晚間在臉書貼出今（18）日的行程表。（圖取自陳柏惟臉書）

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