切割「情治單位非國民黨」 朱立倫改口：那時代國民黨當然要負責

國民黨主席朱立倫表示，過去那個大時代是國民黨執政，「國民黨當然要負責」。（資料照，本報合成）

2021/10/18 19:55

〔記者林良昇／台北報導〕立委黃國書坦承學生時代曾被迫協助情治單位政治搜查，宣布「三退」。國民黨主席朱立倫表示，過去那個大時代是國民黨執政，「國民黨當然要負責」，但不要「一搞再搞」，社會還有太多民生議題，整天搞清算鬥爭在野黨，「是台灣之福嗎？」

黃國書坦承學生時期當情治系統「線民」，宣布「三退」，退出民進黨及黨團運作也不再連任，未來將退出政壇，朱立倫日前受訪稱那是情治單位，不是國民黨，遭行政院長蘇貞昌指出，過去情治單位的頭就是國民黨的頭，覺得這件事情國民黨主席反而沒有黃國書坦白。

朱立倫今晚與國民黨立委餐敘前受訪，對於蘇貞昌的評論表示，他的態度非常清楚，在過去那個大時代，從兩蔣到前總統李登輝，都是國民黨執政，當然是國民黨要負責，這沒有疑問，他只是回答說，黃國書自己講是情治單位。

朱立倫指出，台灣已經民主化30年了，民進黨不要每天都在搞清算鬥爭，還要針對30年前，不管是不當黨產或是所謂的轉型正義「一搞再搞」。

朱立倫說，前總統陳水扁執政時，針對不當黨產、轉型正義已經做過了，再搞一次只是分化社會、製造紛擾，「台灣沒有事了嗎？」 還有太多民生議題要做。

朱立倫反嗆蘇貞昌，「你覺得你做得讓大家很滿意嗎？」讓大家安居樂業嗎？不要恐懼於任何的火災或恐懼或任何意外災難嗎？這才是關鍵重點，不要每天在搞清算鬥爭在野黨，如果繼續搞下去，等下次政黨輪替又搞回來，請問「這是台灣之福嗎？」

國民黨主席朱立倫與黨籍立委餐敘前受訪。（記者林良昇攝）

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