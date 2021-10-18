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    首頁　>　臺北市

    豪宅保全偷住戶遭判刑 北院特別公布贓物清單

    失竊ANNA HU十字架型鑽石項鍊，鑽石總重共6.64克拉。（翻攝法學資料檢索系統）

    失竊ANNA HU十字架型鑽石項鍊，鑽石總重共6.64克拉。（翻攝法學資料檢索系統）

    2021/10/18 19:51

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理一起豪宅林姓保全竊盜案，發現他3度闖進豪宅住戶內竊走貴婦絕版名錶、鑽石胸針等物，今年8月26日依3個侵入住宅竊盜罪，判林入獄7年6月，可上訴。另為防民眾買到贓物，特別在判決書末公布181個贓物品項，並附上圖片，同時加註警語「若見坊間有流傳、購得或取得此失竊物品之人者，請向檢調機關舉報，以免觸法或涉及刑法贓物、洗錢等罪章」。

    181個贓物包括黃金、美金、人民幣、ANNA HU的十字架型鑽石項鍊、CHRISTIE'S圓形鑽石胸針、LV菱格紋拉鍊長夾、百齡罈30年1瓶、百達翡麗男用手錶，以及愛馬仕鑲鑽鏤空手錶、沐浴乳、圍巾、絲巾、包包等物。

    判決指出，林男投資比特幣失利，又在球版賭輸球，導致欠地下錢莊一屁股債，曾遭黑衣人押走，他因而心生歹念，利用擔任豪宅保全機會，發現2樓住戶慣性將備用鑰匙放在鞋櫃，趁住戶去年7月11日至12日間出門時，2度闖空門行竊。

    林男同年8月準備第3度行竊時，由於鑰匙不見，竟騙鎖匠受住戶委託，假他人之手開門；他闖空門當下，恰其他住戶遇到停車場大門故障，急著找他卻找不到人，經調閱監視器畫面找尋他的行蹤，並請保全公司約談，他見紙包不住火才承認行竊，並將手中HERMES愛馬仕GARDEN PARTY咖啡色皮包還給失主。

    北院審結，痛批林男踐踏住戶對保全的信賴，惡性非輕，不宜寬貸，依3個侵入住宅竊盜罪，判他入獄7年6月。

    失竊CHRISTIE'S圓形鑽石胸針。（翻攝法學資料檢索系統）

    失竊CHRISTIE'S圓形鑽石胸針。（翻攝法學資料檢索系統）

    失竊HERMES愛馬仕鑲鑽鏤空手錶。（翻攝法學資料檢索系統）

    失竊HERMES愛馬仕鑲鑽鏤空手錶。（翻攝法學資料檢索系統）

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