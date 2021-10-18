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    虎豹潭出意外 北市議員爆︰營隊創辦人理念是「風雨無阻」

    虎豹潭日前傳出意外。（資料照）

    虎豹潭日前傳出意外。（資料照）

    2021/10/18 19:35

    〔記者蔡思培／台北報導〕虎豹潭溪水暴漲釀4死2失聯意外事故，台北市議員鍾沛君指出，出事的「大方自然體驗營」創辦人涂淑芳，過去教育理念認為體驗自然班是風雨無阻，不是颱風都可正常舉行，更稱「誰說下雨天就得乖乖待在家？」

    鍾沛君表示，行政院消保處於2020年10月12日做出會議結論，請登山活動目的事業主管機關教育部體育署，研議訂定登山活動定型化契約應記載及不得記載事項，法制程序完備後，依《消費者保護法》第17條規定，報請行政院辦理核定事宜。但鍾指出，現在這仍屬草案，她質疑是中央行政怠惰，讓學童無辜受害。

    鍾沛君也說，教育部「登山活動應注意事項」規定，從事登山活動前，要依氣象局發布登山山域氣象、風力、累積雨量及其他情形，採取應變措施，判斷將有驟雨、大雨、間歇性陣雨、持續性降雨等安全疑慮，應取消活動。但她引述涂淑芳過去的教育理念，涂認為體驗自然班是風雨無阻，不是颱風都可正常舉行，涂更稱「誰說下雨天就得乖乖待在家？」鍾也質疑，大方自然體驗營這次事件到底是誤判，還是刻意無視？

    鍾沛君也說，交通部在今年3月報告曾討論到登山嚮導業者經營旅行業，交通部認定登山活動是全部旅程中的一環，如果不是單純辦理登山活動，仍涉及安排旅遊行程時，就屬於旅行業業務。但鍾發現，大方自然體驗營2018年在新北市登記有旅行業，變更到台北市卻拿掉旅行業登記項目。

    鍾沛君因此詢問北市體育局，要如何確認在北市進行的活動背後有合格業者承攬。體育局長李再立坦言，業者若有與體育局申請活動就會查核是否有合法營業執照，但業者若未申請體育局就無法查核。

    鍾沛君又詢問北市觀光傳播局，是否能分辦與領隊出遊的行程背後有沒有合格的旅行社。觀傳局長劉奕霆也說，業者申請活動時可以查合法性，但如果民間私自招生，就很難認定是否是旅行社業務。鍾質疑，連市府都很難百分之百掌握出遊行程背後是否有合法旅行業承攬，一般民眾看到網路訊息也無發分辨、了解參加風險。

    台北市議員汪志冰也說，現在父母注重孩子的多元發展，很多登山課程受歡迎，卻成為盲點，而且政府沒在管，家長也沒能力管，如果運氣好孩子安全回家，運氣不好就天人永隔。她指出，有些補習班平常是安親班，暑假就有其他課程，教育局應該去盤點相關有照機構數目。

    教育局長曾燦金說，虎豹潭事件讓人感到難過，台北市長市長柯文哲與2所學校校長都有到現場，柯文哲也說，若有公司行號登記從事類似活動會全盤掌握調查管理。

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