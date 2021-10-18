北市家長會年捐款超過6000萬 議員酸成學校「小金庫」

台北市議員王欣儀（右）指出，北市教育局明明有針對學校編預算，各級學校家長會一年總捐助金額仍超過6000多萬元，變成學校的小金庫。（王欣儀提供）

2021/10/18 19:31

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市各級學校都設有家長會，家長會常針對學生花費捐款。不過台北市議員王欣儀指出，北市教育局明明有針對學校編預算，各級學校家長會一年總捐助金額仍超過6000多萬元，變成學校的小金庫。王認為，教育局應針對家長會捐助項目範疇訂定規範，花費若可由教育局編列預算支出，就不應由家長會買單。

王欣儀表示，有些家長會反映，學校校務經費部份靠校內募款或家長會捐款，雖然目前規範家長會募款是「自由樂捐」，但有的學校會「編列預算」請家長會贊助，金額若太大，甚至有家長會長受不了還要跟校方協議，經學校同意後才刪除。

王欣儀調閱109學年度台北市各級學校家長會捐贈清冊發現，「冷氣」購置經費是捐助大項，近一年光是購置冷氣費用就高達2467萬，佔全年家長會捐助總額的4成。北市介壽國中今年裝了126台冷氣，花費787萬；北投關渡國小裝冷氣花420萬；萬福國小、景興國中、天母國中、芝山國小及文林國小等學校今年裝設冷氣費用也超過百萬元，這些全都由家長會捐助。王質疑，學校冷氣機設置經費是由家長會來負擔，北市教育局明明沒出錢，卻常宣稱要完成校校裝設冷氣，根本是在「割稻尾」。

教育局解釋，冷氣非學校必要教學設備，過去台北市學校是由家長捐贈冷氣、教育局出錢改善電源，雙方都有一起推動冷氣。教育局表示，行政院長蘇貞昌去年宣布全國補助裝冷氣，教育局也協助還未改善電源的學校裝設能源控制系統，相關經費約11億元，中央出7成、地方出3成。

教育局表示，各學校都會針對物資編列預算，但有時家長仍想提供學生更好品質的物資、因此捐款。教育局表示，雖然有相關預算，但學校與家長常會針對學生需求討論，不太可能明確要求家長不要捐款。

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