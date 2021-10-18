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    兩國互不隸屬！ 民調：僅15％不支持 國民黨支持者逾5成反對

    中華亞太菁英交流協會公布最新民調，有70.6％民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，不支持比例15.0％；根據交叉分析，政黨傾向為國民黨者，僅36.8％支持兩國互不隸屬的說法、有53.5％不支持。（記者陳鈺馥翻攝）

    中華亞太菁英交流協會公布最新民調，有70.6％民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，不支持比例15.0％；根據交叉分析，政黨傾向為國民黨者，僅36.8％支持兩國互不隸屬的說法、有53.5％不支持。（記者陳鈺馥翻攝）

    2021/10/18 19:14

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統雙十國慶演說提出「四個堅持」，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華亞太菁英交流協會今日公布民調結果，有70.6％民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，不支持比例15.0％、未表態意見14.4％。

    根據交叉分析，政黨傾向為民進黨者，有90.9％民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、不支持僅1.1％；政黨傾向為國民黨者，僅36.8％支持兩國互不隸屬的說法、有53.5％不支持、9.6％未表態。

    民調顯示，政黨傾向為台灣民眾黨的支持者，有68.9％支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」說法、27.4％不支持；支持時代力量者，有59.8％支持、25.6％不支持；在中立選民方面，高達66.9％支持蔡總統所提兩國互不隸屬，僅9.9％不 支持。

    該民調於10月14日至16日進行訪問，以台灣地區住宅電話為母體，成功訪問1081位成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98％，調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

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