海外台灣人社團反對刪Q罷免 籲全民下架國民黨

台灣基進立委陳柏惟。（記者廖振輝攝）

2021/10/18 18:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕公民團體「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，海外台灣人社團今日發表聲明強調，「支持陳柏惟、反對罷免」，更反對由中國國民黨操作的惡性鬥爭。若國民黨無法融入台灣的民主制度，台灣人民應該更加團結，在今後選舉中下架國民黨。

為聲援支持陳柏惟，世界台灣同鄉會聯合會、歐洲台灣協會聯合會、英國台灣協會、蘇格蘭台灣協會、英國曼城台灣人協會、瑞典台灣協會、法國台灣協會、瑞士台灣協會、奧地利台灣協會、蘇黎世急難救助協會、柏林台灣協會、加拿大台灣同鄉會、台獨聯盟加拿大本部、台獨聯盟美國本部、全美台灣同鄉會、 全日本台灣連合會等30幾個海外台灣人社團共同發表聲明。

聲明強調，罷免制度設置原意在於讓選民可在選舉後繼續監督選出的行政首長及民意代表，應該限於在有「客觀重大疏失或失職」的情況下啟動。不幸卻讓國民黨趁虛操作，成為政治惡鬥的工具，用來對付和己方意見立場不同者、進行大規模政治獵巫。

聲明指出，此事再次證明，「國民黨永遠有辦法把原本立意良善的民主制度操弄成政治小丑的玩具」，刪Q總部雖號稱無黨無派的公民團體，實則為國民黨及其地方勢力所控制。

聲明痛批，號稱百年大黨、坐擁龐大黨產的國民黨，以不符比例的資源，以及不實指控打壓小黨的民意代表，列舉的罷免理由竟然包括「在其他縣市成立服務處」、「不反對進口美國豬肉」、「質詢中共在台灣海域挖砂」，以及「曾經發言認為罪犯是每一個人的責任」！

海外台灣人社團強調，言論自由和多元政治意見本來就是民主社會正常現象，一個負責任的政黨應透過正常社會溝通管道表達政見、爭取選民贏得選票。不應該是單純「看不順眼、聽不順耳」就集中地方派系資源，對於某一民意代表進行獵巫惡鬥。

並提及，陳柏惟在立法院的成績，有客觀數據為證。除了出席率100％，口頭質詢100 多次、30多件法律提案，更獲選公督盟優秀立委。在選區內設立五個服務處，聘請在地年輕人，短短兩年內完成近3千件選民服務，亦深受海外關心台灣的鄉親支持及醫療體系的工作人員肯定，醫師公會全聯會也罕見發文支持。

海外台灣人社團呼籲，懇請台中市第二選區的民眾審慎評估事實，支持肯做事、肯打拼，沒背景、沒資源的台灣囝仔。更挺身反抗國民黨違反民主自由的政治獵巫惡鬥，10月23日投下反對罷免的一票。

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