批綠營處置黃國書「捅蜂窩」 柯P：一狗票政治人物都當過職業學生

台北市長柯文哲認為，當年國民黨政府1年編列3億預算，最多一年同時有5千名職業學生，當前檯面上政治人物曾領過津貼的「一定一狗票」。（台北市政府提供）

2021/10/18 18:25

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨立委黃國書遭揭發曾在國民黨威權統治時期擔任「職業學生」，為情治單位進行政治偵搜；對此，台北市長柯文哲認為，當年國民黨政府1年編列3億預算，最多一年同時有5千名職業學生，當前檯面上政治人物曾領過津貼的「一定一狗票」，若將數萬人全部公布對社會傷害太大，但選擇性公布則淪政治工具，民進黨政府在此案「捅蜂窩」，後續局面恐難收拾。

柯文哲今主持北市防疫記者會時表示，黃國書一案是嚴肅題目，因當年在國民黨統治的30年下，執政當局在學校佈建職業學生監視他人，一年預算約是3億元，最多一年同時有5千名職業學生，30年累計下來領過職業學生津貼恐怕已有好幾萬人。

柯文哲說，今天檯面上政治人物當年有領職業學生津貼的「一定一狗票」，但若將數萬人名單全數公布則對社會傷害太大，柯以《三國演義》中，曹操於官渡之戰擊敗袁紹後，燒掉下屬通敵書信為例，反問在台灣在推動轉型正義的過程中，是否出現更多被害者。

柯文哲認為，全數公布對社會傷害太大，但選擇性公布必會成為政治工具，而轉型正義不該成為勝利者的勝利，因此從黃國書一案來看，民進黨政府形同「捅蜂窩」，後續局面恐難收拾。

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