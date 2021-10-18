為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    批綠營處置黃國書「捅蜂窩」 柯P：一狗票政治人物都當過職業學生

    台北市長柯文哲認為，當年國民黨政府1年編列3億預算，最多一年同時有5千名職業學生，當前檯面上政治人物曾領過津貼的「一定一狗票」。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲認為，當年國民黨政府1年編列3億預算，最多一年同時有5千名職業學生，當前檯面上政治人物曾領過津貼的「一定一狗票」。（台北市政府提供）

    2021/10/18 18:25

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨立委黃國書遭揭發曾在國民黨威權統治時期擔任「職業學生」，為情治單位進行政治偵搜；對此，台北市長柯文哲認為，當年國民黨政府1年編列3億預算，最多一年同時有5千名職業學生，當前檯面上政治人物曾領過津貼的「一定一狗票」，若將數萬人全部公布對社會傷害太大，但選擇性公布則淪政治工具，民進黨政府在此案「捅蜂窩」，後續局面恐難收拾。

    柯文哲今主持北市防疫記者會時表示，黃國書一案是嚴肅題目，因當年在國民黨統治的30年下，執政當局在學校佈建職業學生監視他人，一年預算約是3億元，最多一年同時有5千名職業學生，30年累計下來領過職業學生津貼恐怕已有好幾萬人。

    柯文哲說，今天檯面上政治人物當年有領職業學生津貼的「一定一狗票」，但若將數萬人名單全數公布則對社會傷害太大，柯以《三國演義》中，曹操於官渡之戰擊敗袁紹後，燒掉下屬通敵書信為例，反問在台灣在推動轉型正義的過程中，是否出現更多被害者。

    柯文哲認為，全數公布對社會傷害太大，但選擇性公布必會成為政治工具，而轉型正義不該成為勝利者的勝利，因此從黃國書一案來看，民進黨政府形同「捅蜂窩」，後續局面恐難收拾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誓言追「線民」源頭 蔡其昌：這樣黃國書的「三退」才有意義！
    2021/10/18 18:06

    誓言追「線民」源頭 蔡其昌：這樣黃國書的「三退」才有意義！
    線民風暴朱切割非國民黨所為 蘇揆︰像說菜刀殺人、不是拿刀的人
    2021/10/18 12:09

    線民風暴朱切割非國民黨所為 蘇揆︰像說菜刀殺人、不是拿刀的人

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    曾當國民黨線民 黃國書宣布「三退」
    2021/10/18 05:30

    曾當國民黨線民 黃國書宣布「三退」
    黃國書辯稱「被迫」當線民 羅文嘉：當「下台階」可以
    2021/10/17 21:37

    黃國書辯稱「被迫」當線民 羅文嘉：當「下台階」可以
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播