北市導護志工執勤裝備不足 議員籲教育局盤點

台北市國小上下學時段常有導護志工。（資料照）

2021/10/18 18:17

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市公立國民小學共有12.6萬學生，每天上下學需要7000名交通志工導護，不過台北市議員汪志冰調查資料發現，導護志工平時物資不足，就連背心、哨子等個人用品都無法1比1提供。

台北市教育局長曾燦金表示，會再盤點相關設備。不過教育局事後補充，北市其實有提供每位志工一套裝備帶回家，並無設備不足問題。

汪志冰表示，北市142所公立學校目前有7215名交通導護志工，大家學期間平均每天執勤時間1至1.5小時，若以160元時薪計算，一個月就幫市府省下2350萬元。汪指，教育局雖針對志工提供護旗、導護棒、背心、帽子、哨子、雨衣、手套等裝備，但除手套超出人數配裝比（裝備/人數）需求，其他項目都不符，導護旗配裝比更只有18％。她質疑，連個人用品如背心、帽子、哨子、雨衣都無法1比1提供，難道要志工自費購置還是輪流穿戴？

汪志冰也指出，教育局自2019年至2021年編列的導護志工預算（包括裝備及研習）分別為463萬、369萬、369萬，如果以369萬除以7000名導護，每人每年僅有527元，錢少得可憐。汪質疑，市府將志工付出視為理所當然，以為每年頒個感謝狀就足以慰勞義工的付出，其實應該提供大家一個安全舒適的值勤環境。

教育局長曾燦金在議場答詢時表示，志工們都熱心公益，相當偉大，未來會盤點相關設備。不過教育局副局長陳素慧事後補充，議員提供的資料是導護志工裝備在學校的數量有多少，教育局還有提供每位導護志工每人一整套裝備，包括手套、背心、雨衣等7項，讓志工出門前就能在家中準備好，教育局也會學校準備額外設備，因此導護志工裝備比其實超過百分之百。

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