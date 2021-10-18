陽明山保變住開發者提訴願 環團控：練台生插旗、柯P選總統缺錢

環團今天到台北市政府前抗議陽明山保變住六之六開發。（記者鄭名翔攝）

2021/10/18 19:09

〔記者郭安家、鄭名翔／台北報導〕台北市士林區陽明山「保護區變更住宅區六之六開發案」爭議25年，台北市環評會去年決議重辦環評會，但地主不服，今天向台北市政府提出訴願，希望免再做環評。「台北市士林區住六之六自辦市地重劃區重劃會」訴訟代理律師重述，過去已通過環評，地主已按照市府過去核准的都市計畫開發，「哪有理由重作？這樣不對」。

不過，環團與反對開發之居民今至市府大樓外抗議，開發造成土石流、衝擊交通。綠色消費者基金會董事長方儉質疑，台北市長柯文哲要選總統、台灣民眾黨需要資金，因此用土地換錢、用錢養權來選舉。環團質疑，若「住六之六」翻案成功，等於為「六之四」、「六之五」打通關，在陽明山豪宅造鎮，引進人口近2萬，台北「最大後花園恐」失守。

方儉表示，開發商於1996年申請施工，2001年碰到納莉颱風，造成下游四棟房子被土石流掩埋，造成4死1重傷，後來停工，但開發越搞越大，很多坡度超過30、40度的地方都被剷平，2004年最高行政法院第66號判決指「北市府恣意濫用而違法」。

方儉說，「六之六」下面就是「六之四」、「六之五」，根本是峽谷，現在也要開發，大巨蛋也好、五大弊案，都是柯文哲的好朋友，去年年代集團錢櫃發生大火、死了人了，練台生又跟市府又有糾葛；如今開發商北大集團就是練台生為主的財團，六之六就已多個財團、共57元億貸款，其中台新金就17.8億元，新光大公主前年參加民眾黨立委選舉，疑有對價關係。

前里長唐民國表示，「六之六」將造成土石流，現在陽明山上山要管制，居民每兩、三年就要換通行證，且替代道路都取消，擔心「交通都捏死在這個地方」，很奇怪。

對此，「六之六重劃會」訴訟代理律師指稱，重劃案推30幾年，說會衝擊人口、交通是離譜，因環評會、水土保持計畫早已通過，當時市政府核准開發，地主按政府細部計畫做好，若還要再做環評，那當初做的公共設施是否要廢、土地是否要還地主呢？這樣不對，基地所做了一些公共設施，有發生過什麼災害嗎。

重劃會訴訟代理律師說，開發案被要求擴大排水設施規格，並將原本林道改為市有道路規範，所以大規模增加土石量，但所增土方並沒有外運，都在區域內平衡，且設計圖都按照北市府的規畫做。

北市府訴願會今先由重劃會、環團各自表達立場，之後再公布裁量。柯文哲今於防疫記者會上被媒體問及開發是否衝擊陽明山、環團指控練台生插旗開發？北市副市長黃珊珊回應，北市府是環評決議者，也是利害關係人，府內委員皆退席迴避，並尊重訴願會獨立行使職權，而環評委員會也獨立行使職權，有任何開發都會經過環評，北市府予以尊重。

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