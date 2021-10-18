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    首頁　>　臺北市

    虎豹潭4死2失聯究責 北市府：暫無法認定業者「百分之百違法」

    新北市虎豹潭釀4死2失聯憾事，台北市副市長黃珊珊今表示，主辦活動的「天大地方自然文化有限公司」營業項目包括登山嚮導，但溯溪活動是否符合規定還在釐清中，「暫無法認定百分之百違法。」 （台北市政府提供）

    新北市虎豹潭釀4死2失聯憾事，台北市副市長黃珊珊今表示，主辦活動的「天大地方自然文化有限公司」營業項目包括登山嚮導，但溯溪活動是否符合規定還在釐清中，「暫無法認定百分之百違法。」 （台北市政府提供）

    2021/10/18 17:52

    〔記者鄭名翔／台北報導〕新北市虎豹潭釀4死2失聯憾事，台北市副市長黃珊珊今表示，主辦活動的「天大地方自然文化有限公司」不屬立案補習班，但營業登記項目包括健行登山等，因此帶團前往山林屬於合法營業項目，但涉及溯溪則需有相關證照，並送計畫至地方政府核備，目前市府尚在釐清，「暫無法認定百分之百違法。」

    黃珊珊指出，天大地方自然文化公司於2018年變更遷址登記於台北市，經查不符合短期補習班設立管理準則，但其營業登記包括登山嚮導業及其他休閒服務業，若單純進行坊間常見的攝影體驗社團等外拍收費營業行為，並無違法問題。

    黃珊珊解釋，若要進到山區水域則要符合相關規範，該業者擁有合法登山嚮導經營項目，因此可安排山林行程，但涉及溯溪則須另有證照，並將計畫提送地方政府核備，依照水域遊憩活動經營相關活動規範，但此案並未列出溯溪項目，市府還在針對此部分是否不符證照或領隊資格等進一步釐清，「暫無法認定百分之百違法。」

    副市長蔡炳坤補充，今為事發後第一個上課日，相關校園皆已展開心理輔導措施，此外針對4名罹難者遺體均已移送台北第二殯儀館，相關規費全免，並提供家屬「一案一社工」的關懷服務。

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