反罷免陳柏惟！呱吉曝過去故事：他是我願意信賴的政治人物

「呱吉」提到2年前一段小故事，指陳柏惟是「可以抗拒誘惑的人」。（資料照，本報合成）

2021/10/18 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕立委陳柏惟罷免投票日將近，台北市議員「呱吉」邱威傑昨（17）日在臉書發聲反對罷免陳柏惟，並提到2年前一段小故事，指陳柏惟是「可以抗拒誘惑的人」，「不論別人怎麼說，我仍然很確定他是一個我願意信賴的政治人物」。

邱威傑17日在臉書po文表示，2019年8月，他和老婆去葡萄牙度假前，陳柏惟在高雄舉辦了一場惜別晚會，作為前進台中競選立委的一次重大造勢活動，許多政治人物都到場助陣，但他因為早就安排好旅遊，只好婉拒。邱威傑說，當時有個插曲，他很擔心陳柏惟會為了勝選去做一件「我個人在潔癖上不太能接受的事情」，他還私下警告陳說「你要是這麼做我會跟你絕交喔」。

邱威傑說，這件事是什麼不重要，甚至也不是很嚴重的行為，「只是我單方面討厭而已」，他的理智甚至告訴自己，陳柏惟這麼做才正常。到了陳柏惟惜別晚會前一週，陳問是否可以幫忙錄個影片，放在惜別晚會上作為助陣與讚聲之用，但陳也告訴邱威傑「但是有件事情我必須先跟你說，你不希望我做的那件事，我最後還是答應了，你會介意嗎？」

邱威傑指出，當下他有點錯愕，理智的他知道這沒什麼大不了的，「人家是要去台中打贏顏寬恆，這麼困難的任務當然要爭取更多的支持與幫助」，因此他回答「好啦，我沒差啦，我上次只是說說而已」。邱表示，那天晚上11點，他錄製了那段讚聲的影片，但那一天他工作特別忙，壓力很大，錄製的過程也不順利，好不容易錄完時，有點怒氣攻心，竟然在影片最後附加了一段話，「你可以剪掉這段，但是我跟你講，這是我最後一次幫你！」

邱威傑說，第二天他就和老婆飛去葡萄牙了，旅程又發生一些波折，導致他無心看任何私訊，一直到快要從葡萄牙飛回台北時，他才點開陳柏惟那個頭像看看說了什麼。「他說很抱歉讓我有這樣的感受，那件事情他不會做了，但是因為一直聯絡不上我，所以他在無法了解我想法的情況下，決定尊重我的感受為優先，不放上那段讚聲的影片」。

邱威傑指出，他後來在呱吉電台EP29說了這段故事，告訴所有陳柏惟的支持者為什麼那天看不到他為陳錄的影片，也告訴所有喜歡他的觀眾，為什麼他支持陳柏惟。「我一向認為人性是不會變的，不論怎麼用禮貌或教養偽裝，一個人面對困難時，本性就會取代理智而呈現出最可怕的面貌。那次陳柏惟讓我知道他是一個可以對抗誘惑的人，也是一個真正的朋友」。

邱威傑說，在政治領域他會公開聲稱是朋友的人不少，許多造勢場合他都說過類似的話，但是只有極少數是真的會在下班後一起吃個飯，會在困難的時候互相打氣的好朋友，而陳柏惟就是其中一個。那件陳最後沒答應的事情，也在日後給他一些負面的影響吧，讓他多了一些敵人，少了一些朋友。在媒體與社群鋪天蓋地的用各種虛虛實實的新聞與評論給他抹上醜陋的顏色時，「我想就有些人趁機偷踹了一腳。但不論別人怎麼說，我仍然很確定他是一個我願意信賴的政治人物」。

最後，邱威傑說，問政的表現總是可以比較的，公督盟過去三個會期，就有兩次評鑑陳柏惟是優良立委，遠比許多同期立委優秀，也比他的實質競爭對手要好。而無法評鑑的人格，「我願意相信，我也希望你們相信。我反對罷免陳柏惟，我也希望你們一樣」。

台北市議員「呱吉」邱威傑昨日在臉書發聲反對罷免陳柏惟。（資料照）

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