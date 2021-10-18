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    柯文哲砲轟中央開放預約人數太多 莊人祥：會協助擴點

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    2021/10/18 16:59

    柯文哲再開砲！第12期疫苗北市可打21萬 中央卻開放41萬預約

    〔記者林惠琴／台北報導〕第12輪疫苗第一階段BNT打第一劑於今日上午10點起開放預約，台北市長柯文哲砲轟中央，直指北市接種量能全開21萬劑，中央卻叫41萬人預約，一定出問題。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，截至今天下午1點，北市還剩下2萬多個名額未額滿，將協助北市擴增據點與名額，若民眾於第一階段預約不到，第二階段仍可預約接種。

    柯文哲下午在記者會表示，第12輪疫苗預約第一階段，北市開出量能21萬劑，中央卻叫41萬人預約，這樣一定會出問題，第二階段北市量能提高到26萬劑，中央則找18萬人來登記，批評量能擴張後，疫苗不進來就閒置，每次疫苗一下子多、一下子少，此次就是典型例子。

    對此，莊人祥說明，指揮中心有考量地方接種量能，因此持續調節開放預約數量，例如第10輪、第11輪在預約截止後，又再視預約結果的餘額，加開可打BNT疫苗的年齡層，就是要讓開出的接種量能可發揮效益，同時避免預約接種過於集中造成壓力。

    莊人祥也指出，截至今日下午1點的統計，第12輪預約第一階段BNT疫苗，其實北市尚未額滿，還有2萬多個名額，反而是新北市已經全數額滿。

    莊人祥提到，目前已協助北市增加5個據點、擴增4.5萬多個名額，雙北民眾都可運用。萬一真的有符合資格的民眾在第一階段預約不到，第二階段仍可繼續預約，以北市來說，第二階段的量能高於符合資格人數，就有空間為這些民眾接種。

    不過，民眾在第一階段預約不到，改到第二階段預約，是否會造成人數過多、排擠到第二階段的人？莊人祥指出，觀察發現持續有符合資格的民眾，卻一直沒有預約，就持續滾入符合資格的名單中，因此有「虛胖」現象，與實際預約人數形成落差，將會持續評估，若實際需求真的很高，中央就會繼續協助加開據點與名額。

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