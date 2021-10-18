為蔡英文論文案互告 網紅律師自訴台大教授誣告法院判無罪

台大新聞所教授王泰俐（見圖）遭「童溫層」主持人童文勳律師自訴誣告罪，獲判無罪。（資料照）

2021/10/18 17:39

〔記者溫于德／台北報導〕總統蔡英文「論文門」事件，引起追查博士學位真偽為主的網路節目「童溫層」製作人兼主持人童文薰律師與台大新聞所教授王泰俐之間互為纏訟。童、王互告誹謗不成後，童再自訴王誣告罪，台北地院本月13日判王無罪，可上訴。

判決指出，童主張，「童溫層」自前年5月開播以來，談論時事與分析國際局勢，每集節目均兢兢業業，蒐集並查證資料，秉持「有一分證據，說一分話」，希望能對抄襲及跟風等當前媒體亂象發出極弱音。

童說，前年9月4日，因蔡英文以總統之尊竟對2位追查論文與學位真相的學者提起訴訟，於是「童溫層」開始追查論文真假，所有資料都是獨立調查所得，絕無抄襲更無大量複製其他節目內容。

然而，前年11月29日，王以「政治微（偽？）網紅與假訊息的距離」一文，在「思想坦克」發表，誣指「童溫層」大量複製「政經關不了」的內容，還稱「低成本產製雷同的內容」、「不做直播或經營與觀眾的即時互動」及為「殭屍」帳號觀眾等語，

童強調，王並未查證「童溫層」的製作成本與節目資料來源等，經要求王下架更正文章，卻反而被王自訴加重誹謗，因此她也自訴王誣告罪。

王並不否認自訴童，也不認為自己有道歉必要，僅就頻道提出客觀評論，也從未說過童抄襲，另因被童誹謗，才自訴童；王的律師也說，王基於名譽受損自訴童，屬正當權利行使，絕對跟誣告沒有關聯性。

北院認為，童對王的文章不滿，在「童溫層」中指王的文章內容虛偽不實、王的學識素養不足或刻意撰文汙衊、不適任台大新聞所教授等，王為此自訴童並非沒有原因，至於該案自訴狀是否構成誹謗罪，若王的主觀上並無申告不實的故意，便與誣告罪的構成要件有別，判王無罪。

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