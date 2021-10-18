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    北市寵物讓渡認養率極低 林穎孟揭9成貓狗進收容所

    台北市議員林穎孟揭，台北市動保處推「寵物讓渡」制度成功讓渡率不到1成；北市動保處長宋念潔允諾將增加讓渡福利。 （圖:翻攝自臉書）

    台北市議員林穎孟揭，台北市動保處推「寵物讓渡」制度成功讓渡率不到1成；北市動保處長宋念潔允諾將增加讓渡福利。 （圖:翻攝自臉書）

    2021/10/18 16:24

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員林穎孟今天指出，台北市動保處推「寵物讓渡」制度，讓飼主公告30天開放認養、尋找下一位飼主，但從2018年到現在，共451隻犬貓申請讓渡，最後有411隻犬貓進入收容所，成功讓渡率根本不到1成！經查是缺乏誘因所致；北市動保處長宋念潔已允諾她，將增加讓渡福利。

    林穎孟指出，北市飼主因個人因素或經濟狀況等，不續養前，需申請讓渡，公告30天開放認養，可將寵物照片刊登在動物之家相簿，為寵物尋找下一位有緣人，同時也讓原飼主有30天冷靜期重新考慮，但若沒成功讓渡，犬貓仍是會進入收容所。

    不過，從2018年到現在，共451隻犬貓申請讓渡，最後有411隻犬貓被進入收容所，成功讓渡率根本不到1成！林穎孟說，讓渡認養沒有補助福利，連動保處官網的「我要認養寵物」專區，都沒有任何寵物讓渡資訊、連結，動保處態度真的是非常消極；兩者差異相當巨大，沒有積極配套，動保處長也坦言，過去並有針對讓渡業務做過詳細統計。

    林穎孟說，反觀，動物之家這幾年均維持8成認領養率，民眾周末在動物之家認養動物，動保處會提供3年內免費施打，犬8合1、貓5合1疫苗，免費植晶片及免寵登手續費等福利；兩者差異相當巨大。

    她表示，動保處長宋念潔允諾改善，動保處官網「我要認養寵物」專區，增加寵物讓渡的連結與資訊，寵物讓渡福利比照動物之家認養，並請中央在「全國動物收容管理系統」增加「讓渡專區」，利於民眾整合查詢。

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