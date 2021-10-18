高鐵11/8開放自由座 明起客運、機場出境區開放飲食

高鐵將於11月8日開放自由座。（記者陳心瑜攝）

2021/10/18 15:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕行政院長蘇貞昌於今天上午於擴大防疫會議宣布，研議放寬大眾運輸場站飲食及回復高鐵自由座措施，台灣高鐵將於11月8日起開放自由座，並於同日調回疫情前每週1016班。

交通部表示，高鐵開放自由座相關配套措施如下：（一）自由座一般為3節車廂（10-12 節），於通勤尖峰時段規劃提供4-8節自由座，並滾動檢討調整車廂數；（二）除增加自由座車廂外，將視旅運需求臨時增開班次；另如有過度擁擠情形，將適時疏散或進行必要措施。

另外，國道客運以及桃園國際機場目前仍無法於付費區或非付費區用餐，交通部表示，客運轉運站將於明天（19日）開放飲食；海空運場站：1.國內場站於明天（19日）開放飲食；國際場站出境於明天（19日）開放飲食，但僅限出境區，入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。

交通部強調，交通場站餐飲業者應確實依衛福部公告之「餐飲業防疫管理措施」辦理，旅客飲食應與不特定對象保持社交距離（室內1.5公尺；室外1公尺）或有適當阻隔設施。

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