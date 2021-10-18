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    城中城大火燒出法規漏洞 時力提5訴求︰盼火神不再流淚

    時代力量黨主席陳椒華（左三）今偕同該黨各縣市議員舉行記者會。（記者謝君臨攝）

    時代力量黨主席陳椒華（左三）今偕同該黨各縣市議員舉行記者會。（記者謝君臨攝）

    2021/10/18 15:31

    〔記者謝君臨／台北報導〕高雄城中城惡火釀重大傷亡，凸顯老舊大樓公共安全等問題。時代力量黨主席陳椒華今偕同該黨各縣市議員舉行記者會，強調相關問題並非僅修正「公寓大廈管理條例」，強制設立管委會即可解決。會中並提出全面列管追蹤老舊及危及公安的建物、強制定期實施建築物公安檢查、建立跨局處通報平台等5大訴求。

    陳椒華說，總統蔡英文於災後要求行政院、內政部，全面檢討建築管理、消防檢查、都更危老等制度問題，並針對荒廢老舊建築，建立必要社區管理系統，顯見相關問題並非修法強制設立管委會即可解決。中央應儘速盤點法規，填補制度漏洞，地方執行面上也應同步強化，並推動自治條例立法，避免憾事重演。

    陳椒華也提出五大訴求，包括：全面列管追蹤老舊及危及公安的建物；並對列管建物強制定期實施公安檢查；建立跨局處通報平台，讓建管及消防單位有效橫向聯繫；檢查結果危及安全者，除罰款並限期改善，必要時政府應直接代為履行，並向義務人追繳相關費用；經濟或社會弱勢者居住超過一定比例的老舊及危及公安之建物，由地方政府編定預算執行公安檢查及購置設備。

    彰化縣議員吳韋達以彰化喬友大火為例，強調閒置樓層是安全漏洞，卻因產權複雜而難以修法管理，因此如何在安全檢查時，落實防火區劃，才是改善基本消防安全的重點。

    高雄市議員林于凱表示，內政部1999年曾發布函釋，規定「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」對住宅、集合住宅類（H2類）的公安檢查申報，先從15層以上建物實施，14層以下再視成效訂定時程，但時至今日仍未公告實施的日出時間；政府應公開過往申報成效，並儘速實施14層以下公安檢查申報。

    基隆市議員陳薇仲說，根據內政部統計，2016至2020年基隆市住宅建築物發生失火比例，集合式住宅約佔七成，顯示消防安全和建築管理仍有極大改善空間。除強制成立管委會，也應掌握6到8層、8到15層的老舊建物，落實公安檢查。

    時力台北黨部副執行長劉仕傑提到，城中城大火後，台北市長柯文哲雖下令對124棟老舊大樓進行消防安檢，但去年曾發生林森錢櫃火災前消防安檢合格，隨即發生嚴重火災的情況，呼籲北市府應確實執行安檢。

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