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    黨產會明召開救國團聽證會 救國團：從不屬於國民黨

    近日各縣市許多民眾在救國團門口張貼聲援便利貼表達支持。（救國團提供）

    近日各縣市許多民眾在救國團門口張貼聲援便利貼表達支持。（救國團提供）

    2021/10/18 15:20

    〔記者羅綺／台北報導〕黨產會明日將舉行救國團財產是否為不當取得的黨產聽證會，救國團今日發表聲明強調，其財產不僅在「過去」、「現在」非屬國民黨所有或實質控制的黨產，「未來」更無成為任何政黨財產的可能。

    救國團表示，針對黨產會於調查報告所列22筆不動產，救國團及律師翻閱過去的財產資料文件，都能證明財產來源的正當合理性，並未違反政黨本質或悖於民主法治原則；不僅取得財產的過程與國民黨無關，時至今日救國團的財產亦均非國民黨所能支配或處分，顯然與黨產無關。

    救國團說，過去興建青年活動中心及山莊等，是執行政府交辦的照顧青年、提供青年服務的公共行政任務，法令依據則是根據行政院、教育部、內政部等政府機關的決議，為充實青年休閒活動場所、辦理青少年育樂活動，協助政府解決青少年問題而興建，並基於這些公共行政任務而得以使用公有土地，目的是為提供青年良好的教育環境與休閒服務，不但合法，也有正當性和必要性。

    救國團指出，青年活動中心及山莊的建造及開墾過程篳路藍縷、胼手胝足，長期維護工作的投入更屬不易，且至今仍持續提供青年學子辦理團康或露營活動使用，並未違背設置目的。

    至於使用公有土地的部分，救國團表示，在數十年前，就陸續與政府單位完成協商，早已全數配合政府指示為土地的歸還或辦理租用，呼籲外界不應再藉故污名化救國團或混淆事實。

    救國團說，蔡總統曾在許多公開談話中一再強調「轉型正義是為和解，不是為了製造社會對立」；救國團強調，成立69年來，始終確信3件事情，也就是「救國團財產均為正當取得，結餘從未流到國民黨或私人手中」、「救國團絕無妨礙政黨公平競爭或民主憲政秩序」，以及「救國團從來沒有危害國家利益或任何一個人」。

    救國團表示，現在有近8000位員工、教師，每年服務國人高達近1600萬人次，對台灣社會影響和貢獻層面深遠且廣泛，所產生的社會價值也都歸於公有共享，而長期努力的成果，對國家社會的穩定發展和人才培育，更有長遠且不容抹煞的貢獻。

    救國團強調，「救國團是全民的、始終與社會大眾站在一起」，盼黨產會能綜觀歷史全貌，不要做出不符合轉型正義，甚至影響社會穩定發展的決定。

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