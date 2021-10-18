杜絕農漁會賄選 綠委提修法最重關10年、罰2000萬

民進黨立委郭國文（右）、鍾佳濱（左）今舉行記者會，針對農漁會賄選情事，盼修法提高刑度以端正選風。（記者謝君臨攝）

2021/10/18 14:45

〔記者謝君臨／台北報導〕雲林斗南鎮農會理事吳錦宗在農會選舉時因賄選被解職。為遏止賄選情事，農委會主委陳吉仲上週表示研擬修法提高刑責。民進黨立委郭國文、鍾佳濱今舉行記者會，郭表示，他已提出「農會法」及「漁會法」修正草案，比照「公職人員選舉罷免法」，違者最重關10年、罰2000萬元，盼修法提高刑度以端正選風。

郭國文指出，「農會法」及「漁會法」雖經多次修正，但農、漁會選舉賄選案仍層出不窮，近期更有雲林農會賄選事件。為端正選舉風氣，遏止賄選行為，他與鍾佳濱今日共同舉辦「杜絕農漁會賄選案，比照選罷法」記者會，邀請農委會、法務部檢察司、警政署刑警局偵查科等單位一同出席商討。

郭國文說，「農會法」第47條之1、第47條之2是於1985年所增訂，「農會法」經過2001年及2016年兩次重要修正，而相關刑度卻從未提高，甚至地方法院針對農會賄選判決達590件，並無銳減趨勢。

另，根據高檢署統計，1997年農會代表選舉賄選被判決有罪者共278人，2017年被判決有罪者則為254人，20多年來相差無幾，且至今每年平均仍有100餘件賄選案起訴，原刑度顯已無法產生嚇阻作用。

郭國文認為，農會的業務運行影響農民權益甚大，其選舉的重要性並不亞於公職選舉，因此他提案修正有關賄選的處罰規定，比照選罷法第97條、第99條第1項，將現行3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金，修正提高為3年以上10年以下有期徒刑，併科200萬元以上2000萬元以下罰金。

此外，郭國文也提到，「漁會法」第50條之1、第50條之2也自1985年新增後未曾修正，漁會賄選案雖不像農會之多，卻仍未完全終止，為預防賄選發生，實有必要同「農會法」一併修正，提高罰則至與公職人員選舉賄選刑度相同。他將持續和農委會商討，盼透過修法提高刑度以端正選風。

對此，農委會、法務部及警政署代表於會中都表達正面態度，認為提高刑度對賄選確實有嚇阻作用。郭國文說，期盼行政部門可以加快腳步，提出修法版本，且警政署應把抓賄選當作重大事項並列為考核，以端正選風。

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