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    首頁　>　臺北市

    相隔193天！首次再現本土、境外、死亡3「0」紀錄

    睽違193天喜迎「3零」。（本報製圖）

    睽違193天喜迎「3零」。（本報製圖）

    2021/10/18 14:12

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續2天「嘉玲」都有到！中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，本土及境外移入病例、染疫死亡，今日均無新增個案，是4月8日以來、事隔193天，首次再見3個「0」的紀錄。

    指揮中心統計，截至目前國內累計16337例確診，分別為1699例境外移入，14584例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

    其中，去年起累計846例死亡，包含834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

    指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及配戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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