身障聯盟︰精神障礙者遭輿論妖魔化 應撕下污名化標籤

身心障礙聯盟及多個障礙團體今日發表共同聲明，強調人人都可能罹病，妖魔化攻擊疾病，只會造成延誤就醫，呼籲撕下精神疾病污名化標籤。圖為屏東女店員潘女復原狀況佳。（資料照，莊全成提供）

2021/10/18 14:18

〔記者羅綺／台北報導〕近日發生疑似精神障礙者重傷他人的案件，引發社會大眾的關注，甚至要求病患家屬出來道歉，鄰里也發動連署反對繼續居住。身心障礙聯盟及多個障礙團體今日發表共同聲明，強調人人都可能罹病，妖魔化攻擊疾病，只會造成延誤就醫，呼籲撕下精神疾病污名化標籤。

身障聯盟表示，「每次有這樣的新聞出現，我們一群努力跟疾病與污名化對抗的障礙者和照顧者，就彷彿被輿論再圍毆一次。」精神疾病與所有疾病一樣，非當事人能自由選擇或事後偽裝，罹患疾病為人所不願，家人也無法選擇，許多家屬已是長年獨自承擔照顧責任，豈能一人罹病，就應輿論要求罪及九族？

障盟指出，與精神疾病共處是不斷在失序與平衡間擺盪的過程，家人也未必能進入當事人的世界。疾病發作不分日夜，精障者即便有就醫，也還需要多元專業資源的注入，但社區追蹤專業人力不足，到目前大多數家庭是自求多福，甚至照顧者因自己也找不到紓解的出口，導致進而罹病的惡性循環。

衛福部108年統計，我國因精神疾病就醫人數有282萬人，尚未就醫的潛在患者更多。障盟說，許多罹病者沒有暴力攻擊性，也能自我管理，每日與疾病對抗而努力維持生活；很多人是隱性地在周圍低調生活，只是因為疾病污名化而不會也不敢揭露自己的生病的事實。

社會如果於不了解精神疾病的多樣化，繼續用攻擊和仇視的態度去排斥，當事人或家人更會自我壓抑忍耐，甚至拒絕就醫以免被標籤化，直到突發事件出現，對每個人都是悲劇。

障盟強調，精神障礙不是完全免責理由，仍需視犯罪行為當下認知能力受疾病影響程度而定，發病時如有自傷傷人之虞，現精神衛生法會以強制住院條款處理。許多犯罪者常以罹病為抗辯理由，但其實非真正精神疾病；在法庭上也未能以此免罪。大眾把無法理解的犯罪行為都與精神疾病劃上等號，過度集中簡化，單純因精神疾病發生的暴力犯罪比例較常人低的多。

但因發生事件而污名化所有的精神障礙患者，正是造成許多潛在患者避諱就醫、抗拒治療的原因。障盟說，若真的要補起社會安全網絡，就不該再避諱言罹病或當成妖魔附身，了解精神疾病並接納，才能即時尋求正確的醫療與協助。

障盟建議，《精神衛生法》修法時應考量充實社區專業資源，讓精神障礙者的家庭，能開放接受醫療的介入；且社區鄰里的關心支持，社會大眾的理解正視，才有機會提升社區共同照護網絡的作用，減少遺憾發生。

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