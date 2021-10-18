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    首頁　>　臺北市

    防城中城悲劇重演 內政部週五邀各縣市開會健全制度

    內政部長徐國勇（右）今赴立院內政委員會備詢。（記者涂鉅旻攝）

    內政部長徐國勇（右）今赴立院內政委員會備詢。（記者涂鉅旻攝）

    2021/10/18 13:58

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市「城中城」大樓上週四發生火災事故，釀多人死傷。對此，內政部長徐國勇、營建署長吳欣修今日表示，本週五（22日）下午將邀集地方政府召開會議，了解如何訂定大樓安全檢查的強制力、讓公權力介入等事項。本週五召開會議後，將儘速修訂相關法令，送行政院、立法院審議。

    立法院內政委員會今日邀請內政部長徐國勇、營建署長吳欣修、消防署長蕭煥章、警政署長陳家欽、衛福部常次石崇良等人，就「城中城」案探討全台危老建築公安、環境維護、消防、獨老、傷患救助、創傷輔導問題等報告、備詢。

    國民黨立委林思銘問現階段改善作為？徐國勇表示，現階段是輔導分期、分區、分類，但並沒有罰則與讓公權力介入的使力點，盼與地方政府討論後能有所規範。

    國民黨立委林為洲問，依照現行法令，若遭遇城中城類似案件，能不能依法執行改進作為？吳欣修表示，內政部本週五下午開會，尚無管委會的既有大樓以往都是依照「公寓大廈管理條例」，對於大樓管委會等事項採取輔導作為，但現階段將傾向回到「建築法」第77條執行。

    「公寓大廈管理條例」第8條、第9條等多項條文提及大樓管理委員會的規範，但多為輔導性質，「建築法」第77條則提及，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，且主管機關有權派員檢查公共安全、衛生構造及設備。

    國民黨立委林文瑞詢問，內政部何時會送相關法令的修正草案？徐國勇表示，待週五開完會並形成共識，將會擬定草案送行政院審議，待行政院院會通過，就儘速送立法院，「我一定會趕快」。立法院內政委員會召委林為洲要求，當日會議結論應送交立院內政委員會。

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