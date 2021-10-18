北市婦勸戴口罩遭砍、挖眼 行凶鄰居已強制送醫

王女公布自身傷勢。（取自臉書爆料公社）

2021/10/18 14:10

〔記者王冠仁／台北報導〕王姓婦人從住處搭電梯要下樓外出，在電梯內發現鄰居陳姓女子沒戴口罩，出言相勸；陳失控，拿美工刀朝王揮砍數10刀，還徒手攻擊王頭部疑想挖其眼睛，情節宛如屏東超商女店員挖眼案。幸虧轄區警方趕到將陳壓制逮捕，雖然陳移送後獲交保，但社會局等相關單位人員，今早通知警方協助，已將她強制送醫。

警方調查，56歲王姓婦人平時住在台北市新生北路一處社區大樓，她本月15日要搭電梯下樓外出時，在電梯內發現鄰居陳姓女子沒有戴口罩，她好心提醒。

陳女聞聲沒反應，也沒戴上口罩，但當電梯抵達1樓時，她與王爆發口角，還從隨身包包拿出一把美工刀，胡亂朝王攻擊；王頭部、頸部與肢體多處被砍，但陳仍不罷休，居然伸手朝王臉部亂抓，疑想挖王眼睛，王眼睛也因此腫脹受傷。

大樓管理員聞聲查看報警，轄區警方趕到將情緒失控的陳壓制逮捕，查扣她犯案用的美工刀，並將她依殺人未遂、傷害罪嫌送辦。

警方說，陳與王雖同住在該大樓但雙方不認識，2人過去也沒發生糾紛或爭吵；此外，陳女也無精神相關病史，她是否只因被勸戴口罩就傷人，或另有隱情，警方除了將她依殺人未遂罪嫌送辦外，仍待調查釐清。

王事後在臉書發文，聲稱自己被攻擊只因「我在住家封閉小電梯內好意提醒她未戴口罩」；王還說，陳就住在她家樓下，案發後陳被移送地檢署但獲交保，她無奈詢問網友怎麼辦？

警方說，雖然陳被移送檢方後獲交保，警方事後加強該社區大樓巡邏密度、與管理員之間建立專門聯繫管道，社會局、衛生局等相關單位人員也在今天早上決定將陳強制送醫，她目前已被送往醫院。

王女遇襲後身上衣服血跡斑斑。（取自臉書爆料公社）

王女公布自身傷勢。（取自臉書爆料公社）

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