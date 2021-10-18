為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市婦勸戴口罩遭砍、挖眼 行凶鄰居已強制送醫

    王女公布自身傷勢。（取自臉書爆料公社）

    王女公布自身傷勢。（取自臉書爆料公社）

    2021/10/18 14:10

    〔記者王冠仁／台北報導〕王姓婦人從住處搭電梯要下樓外出，在電梯內發現鄰居陳姓女子沒戴口罩，出言相勸；陳失控，拿美工刀朝王揮砍數10刀，還徒手攻擊王頭部疑想挖其眼睛，情節宛如屏東超商女店員挖眼案。幸虧轄區警方趕到將陳壓制逮捕，雖然陳移送後獲交保，但社會局等相關單位人員，今早通知警方協助，已將她強制送醫。

    警方調查，56歲王姓婦人平時住在台北市新生北路一處社區大樓，她本月15日要搭電梯下樓外出時，在電梯內發現鄰居陳姓女子沒有戴口罩，她好心提醒。

    陳女聞聲沒反應，也沒戴上口罩，但當電梯抵達1樓時，她與王爆發口角，還從隨身包包拿出一把美工刀，胡亂朝王攻擊；王頭部、頸部與肢體多處被砍，但陳仍不罷休，居然伸手朝王臉部亂抓，疑想挖王眼睛，王眼睛也因此腫脹受傷。

    大樓管理員聞聲查看報警，轄區警方趕到將情緒失控的陳壓制逮捕，查扣她犯案用的美工刀，並將她依殺人未遂、傷害罪嫌送辦。

    警方說，陳與王雖同住在該大樓但雙方不認識，2人過去也沒發生糾紛或爭吵；此外，陳女也無精神相關病史，她是否只因被勸戴口罩就傷人，或另有隱情，警方除了將她依殺人未遂罪嫌送辦外，仍待調查釐清。

    王事後在臉書發文，聲稱自己被攻擊只因「我在住家封閉小電梯內好意提醒她未戴口罩」；王還說，陳就住在她家樓下，案發後陳被移送地檢署但獲交保，她無奈詢問網友怎麼辦？

    警方說，雖然陳被移送檢方後獲交保，警方事後加強該社區大樓巡邏密度、與管理員之間建立專門聯繫管道，社會局、衛生局等相關單位人員也在今天早上決定將陳強制送醫，她目前已被送往醫院。

    王女遇襲後身上衣服血跡斑斑。（取自臉書爆料公社）

    王女遇襲後身上衣服血跡斑斑。（取自臉書爆料公社）

    王女公布自身傷勢。（取自臉書爆料公社）

    王女公布自身傷勢。（取自臉書爆料公社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挖眼案翻版！ 北市婦遭女鄰居美工刀強挖雙眼 凶嫌2千交保
    2021/10/18 13:24

    挖眼案翻版！ 北市婦遭女鄰居美工刀強挖雙眼 凶嫌2千交保
    挖眼案翻版！北市婦人勸鄰居戴口罩遭攻擊 警到場壓制逮人
    2021/10/17 22:39

    挖眼案翻版！北市婦人勸鄰居戴口罩遭攻擊 警到場壓制逮人

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    台北也傳挖眼攻擊！她好意提醒戴口罩 慘遭刀砍、手指挖眼
    2021/10/17 21:59

    台北也傳挖眼攻擊！她好意提醒戴口罩 慘遭刀砍、手指挖眼
    強化社安網 陳時中：「心口分家」拚過年前完成
    2021/10/14 13:25

    強化社安網 陳時中：「心口分家」拚過年前完成
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播