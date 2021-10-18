北市抓違規廣告開罰3600萬元 食品類違規居冠

違規廣告以食品類為大宗。（圖由北市衛生局提供）

2021/10/18 13:44

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局今天公布今年上半年違規廣告查緝結果，食品、藥物及化粧品違規廣告共開罰了497件、裁罰金額達3696萬元。違規廣告第一名是食品類，違規高達266件，共開罰1412萬元。

衛生局指出，罰鍰累計第1名業者是「韓灣國際股份有限公司」，違規廣告罰鍰78萬元，公司的「Red Dr.韓國客製型足弓支撐機能鞋墊組」廣告宣稱：「拯救現代人漸漸塌陷的足弓骨頭歪斜的困擾…足底筋膜炎…扁平足…弓形足…當肌肉緊繃的時候，骨骼就會歪斜…腰酸背痛，甚至連同肩膀歪斜到偏頭痛壓迫血管…只有一邊有足弓塌陷，就可能導致長短腳、高低肩、甚至脊椎側彎…」等詞句，已涉及醫療效能宣稱。

罰鍰累計第2名士「晉恩股份有限公司」，違規廣告罰鍰77萬元，公司的「濕毒剋星 順安製藥御帖救命茶」食品廣告宣稱：「身體慢性發炎…易生病甚至癌化…降發炎…減癌…濕氣重~造成大腸/直腸癌、高血壓/高血脂」等詞句，也涉及醫療效能宣稱或廣告。

罰鍰累計第3名是「哿鑫國際股份有限公司」，違規廣告累計罰鍰達72萬元，業者的「明礬水晶石」化粧品廣告宣稱「…微創止血…塗抹於肌膚…可遏止讓身體產生異味的細菌生成…抑菌…可幫助止血…可收斂發炎處，加速癒合…」等詞句，涉及醫療效能之宣傳或廣告。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷提醒，一般商品廣告不能有醫療效能之用語，如宣稱施用在人體並具有醫療效能，會違反藥事法或醫療器材管理法之規定。食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，會違反食品安全衛生管理法，可能被罰4萬元至400萬元或60萬元至500萬元罰鍰。化粧品廣告涉虛偽誇大或醫療效能，會違反化粧品衛生安全管理法，可能被罰4萬元至20萬元或60萬元至500萬元罰鍰。

若以違規廣告媒體分類統計分析，違規以網路396件（79.7%）最多，電視共70件（14.1%）居第2，其次為廣播12件（2.4%）（如表3）。進一步分析，違規食品廣告以宣稱提升免疫力類最多，共61件（22.9%），其次是減肥瘦身類29件（10.9%）、宣稱皮膚美容類25件（9.4%）；違規化粧品以宣稱促進細胞活動或膠原蛋白增生類佔最多，共92件（48.7%），其次是宣稱消炎、消腫共55件（29.1%），生髮育毛類宣稱共15件（7.9%）。

衛生局說，「Red Dr.韓國客製型足弓支撐機能鞋墊組」廣告宣稱：「拯救現代人漸漸塌陷的足弓骨頭歪斜的困擾」等詞句，已涉及醫療效能宣稱。（圖由北市衛生局提供）

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