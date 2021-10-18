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    首頁　>　臺北市

    東洋遭調查內線交易 國民黨團︰也應調查高端

    國民黨立法院黨團總召費鴻泰（中）、立委賴士葆（右）、曾銘宗（左）18日舉行「檢調搜索東洋 高端沒事？」記者會。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團總召費鴻泰（中）、立委賴士葆（右）、曾銘宗（左）18日舉行「檢調搜索東洋 高端沒事？」記者會。（記者廖振輝攝）

    2021/10/18 13:50

    〔記者林良昇／台北報導〕台灣東洋公司疑股票交易異常遭調查局搜索，立法院國民黨團質疑，國產高端新冠疫苗從取得EUA（緊急使用授權），股票交易也出現異常狀況，除了東洋外，也呼籲檢調調查高端是否涉及內線交易。

    立院國民黨團召開記者會，總召費鴻泰指出，東洋被以內線交易偵辦，在公告與BNT疫苗洽談前股價及交易量明顯異常，在宣布破局前股票交易量也異常加大，表示有人提前買賣股票。

    費鴻泰認為，在查辦東洋的同時，也要好好查辦高端。去年8月高端的增資案被櫃買中心退件，9月份同意增資，10月2日設定認定基本日，11月完成增資。其中，8月份退件，9月份同意，這中間有無關說，檢調應該好好查查櫃買中心、證期局及金管會。

    費鴻泰說，他在11月底就接到有10多位立委介入炒作高端股票。他質疑，高端股價從去年1月到今年5月股價差13倍。高端原始資本額是21億元，市值最高時達800億元，沒有問題嗎？

    國民黨立委曾銘宗指出，外界傳言高端公司涉及內線交易。今年5月12日高端股票交易量為13558張，5月13日是16108張，5月13日下午6點半總統府召開記者會表示預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗，當天及前一天股價及交易量如此異常，檢調應好好介入調查，涉及廣大投資人權益，也涉及到人民對其產品的信心。

    國民黨立委賴士葆批評，高端有國家級啦啦隊，包括總統、行政院長、衛福部長、外交部長。高端沒有做第三期就給EUA，把人民當大規模人體試驗。

    賴士葆指出，在各部會積極拉抬下，1年多來有太多上下其手的機會，希望檢調必須毋枉毋縱，不要受政治力影響，不能只查東洋內部而不查外部。高端今年6、7月事發到現在也快半年，檢調應該好好加油，給人民一個交代。

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