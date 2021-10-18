北市抽驗豆製品 2件苯甲酸超標、3件驗出過氧化氫

衛生局抽驗發現豆干違規。（北市衛生局提供）

2021/10/18 13:15

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局今公布市售豆製品、豆漿專案抽驗結果，共發現豆干絲、豆干、板豆腐共5件不符規定，違規業者會被罰3萬元至300萬元罰鍰，衛生局也要抽驗地點將商品下架。

衛生局抽驗發現俊華豆腐店的豆干、六堆伙房中山店的板豆腐檢出防腐劑「苯甲酸」超標；光復豆腐店的豆干絲、阿貞豆腐店的基因改造豆干絲（黃）、基因改造豆干絲（白）驗出殺菌劑「過氧化氫」陽性（標準是不能檢出）。衛生局表示，不符規定的產品會依違反《食品安全衛生管理法》第18條及第47條第9款規定，開罰製造業者或責任廠商3萬元至300萬元罰鍰。

過氧化氫（H2O2），俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於魚丸、魚板、甜不辣等魚肉煉製品、以及豆腐、豆干、干絲等豆類製品的加工過程，食用過量可能引起頭痛、嘔吐等症狀。苯甲酸又稱安息香酸，添加到食品中可抑制微生物生長，延長保存期限，若過量食入會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀。

衛生局提醒民眾，選購豆製品最好向信用良好的廠商購買，不要以產品色澤為取向，看到異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，選購時要提高警覺。由於過氧化氫溶於水，苯甲酸則偏向水溶性，烹調豆製品前可用溫水浸泡或汆燙，減少食品添加物殘留。

衛生局抽驗發現豆干絲違規。（北市衛生局提供）

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