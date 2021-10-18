留1張五倍券做公益 吳怡農捐消防員串聯9議員響應

民進黨北市黨部主委吳怡農及9議員捐出五倍券（圖:市黨部提供）

2021/10/18 12:46

〔記者郭安家／台北報導〕疫情期間，非營利組織、慈善公益團體幾乎斷炊，不得不縮減扶助名額，無法正常營運；民進黨台北市黨部主委吳怡農號召留1張五倍券做公益，目前已串聯民進黨9位台北市議員捐出五倍券，包括議員鍾佩玲、江志銘、李建昌、張茂楠、許家蓓、許淑華、吳沛憶、王閔生、阮昭雄，希望民眾一同響應。

吳怡農說，他的五倍券，捐給3個公益團體，包括消防員工作權益促進會搶救消防員，因高雄城中城大火，消防員連夜搶救，讓傷亡減少，消防員總是水裡來、火裡去，衝第一線救人命。但他們工作權益、裝備與照顧，卻常常被忽視，他希望政府更重視消防員的工作安全。

另外吳的五倍券也捐給喜憨兒社會福利基金會、安得烈慈善協會：吳怡農呼籲，使用五倍券、振興經濟的同時，不妨留一張給公益團體，讓疫情期間勸募收入銳減的公益團體，能夠繼續服務社區裡最需要幫助的人。

民進黨北市黨部表示，市議員與黨部主委，今天捐五倍券給公益團體，希望大家使用五倍券時，別忘了留一張給公益團體，不論是婦幼、身心障礙、長者福利機構，或者者是性平、環保、動保，還有人權、社運團體，只要是你認同的都可以；1000元不嫌多、200元不嫌少，讓公益團體陪我們走得更遠，讓我們能幫助到最需要幫助的人。

市黨部指出，遠見雜誌曾公佈，跟2020年同期相比，2021年上半年有58.2%的公益團體，勸募收入減少；協助身心障礙者輔導就業的庇護工場也曾說，疫情期間各界捐款掉了7成，讓他們簡直難以運作。

市黨部說，由於個人或企業收入減少、不確定因素太高，所以捐款自然大幅下降，也為了配合防疫，公益團體無法舉辦活動，爭取更多募款；所以有民代認為，紓困應該納入公益團體，因為他們同樣是疫情重災區。

民進黨北市議員捐出五倍券包括，鍾佩玲捐贈唐氏症基金會，江志銘捐贈台北市輕艇隊、紙風車劇團，李建昌捐贈國際特赦組織台灣分會、台灣勞工陣線協會，張茂楠議捐贈台北市自閉兒社會福利基金會，許家蓓捐贈婦女救援基金會、台灣動物緊急救援小組，許淑華捐贈失親兒福利基金會、台灣防止虐待動物協會，吳沛憶捐贈台灣社區實踐協會，王閔生捐贈唐氏症基金會，阮昭雄捐贈惠光導盲犬教育基金會。

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