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    首頁　>　臺北市

    民代指控陽管處與「虎豹潭」事故負責人關係複雜 陽管處：僅有2017年活動掛名協辦

    搜救人員找到童鞋及雨衣。（記者吳昇儒攝）

    搜救人員找到童鞋及雨衣。（記者吳昇儒攝）

    2021/10/18 12:32

    〔記者李雅雯／台北報導〕台北市議員游淑慧今（18）日指控，虎豹潭事故主辦單位「大方體驗自然營」創辦人涂淑芳與陽明山國家公園管理處「關係錯綜複雜」。陽管處回應，曾在2017年邀請國際共享自然基金會」創辦人柯內爾（Joseph Cornell）來台，該場工作坊是由陽管處主辦，涂淑芳所屬單位當時僅是17個掛名協辦單位之一，除此以外，陽管處並未和其有任何合作關係或是給予經費補助。

    陽管處副處長張順發表示，陽管處在2017年6月邀請國際共享自然基金會創辦人柯內爾來台舉辦工作坊，做自然教育體驗上的交流，陽管處是主辦單位，因此連絡窗口當然也是處內同仁蕭課長。當時為了曝光宣傳，有17個掛名協辦單位，包括：台灣師範大學環境教育研究所、荒野保護協會、國家公園學會等，涂大芳體驗自然中心僅是其中之一，協辦單位僅是掛名，沒有參與執行事項。

    張順發指出，國際共享自然基金會這個NGO組織在2004年以前，確實是指定涂淑芳擔任台灣聯絡窗口，後來則是改由陽管處擔任。推廣自然教育體驗，這可能是陽管處與涂大芳體驗自然中心唯一的交集，陽管處並未與該位負責人有其他合作或是經費補助上的關係，虎豹潭事故也並非國際共享自然基金會所辦理的活動。

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