監院糾正中市府 辦實驗教育園區案虛擲1.16億

監察院。（記者謝君臨攝）

2021/10/18 12:15

〔記者謝君臨、歐素美／綜合報導〕台中市政府辦理「實驗教育複合園區12年一貫公辦民營實驗教育學校」案，監委林國明、賴鼎銘調查發現，該案未完成可行性、先期規劃及安全性評估，即發包辦理工程，虛擲公帑逾1.16億元，且公告核准委託後，遲未簽訂行政契約，歷時1年7個月後竟公告廢止該委託案，嚴重斲損政府公信。監察院糾正中市府。

2位監委表示，東勢高工舊校區因1999年921地震導致校舍嚴重毀損而遷校，中市府客家事務委員會為新建「台中市客家多功能文化園區」，於2011年向客委會申請補助390萬元辦理設置可行性的先期評估，擇定上開場址為基地，並於2013年向財政部國有財產署辦理無償撥用。

而後，因拆除舊校舍新建客家文化場館建設經費過鉅且自償性低，市府須不斷投入維運經費，再加上客家文化園區與全台其他客家文化園區同質性過高，未來恐將流為蚊子館等因素，經2016年7月中市府市政會議，時任台中市長林佳龍裁示於東勢高工舊校區成立實驗教育園區。

調查發現，中市府教育局完成實驗教育園區第1期工程後，於同年12月公告公開徵求評選學校經營計畫，並持續進行第2、3期工程，理應早已評估掌握基地相關狀況，而後學校經營計畫經2018年3月、5月二次學者專家初審會議及同年9月複審會議通過，該局乃於同年12月公告核准委託財團法人海聲人智學教育基金會辦理該實驗教育學校，該基金會則於2019年1月提送行政契約草案。

但，中市府不僅遲未依規定於1個月內簽訂行政契約，竟於歷時1年7個月後的2020年7月，更以「該基地潛藏安全風險疑慮」等事由公告廢止該委託案，嚴重斲傷政府公信，核有違失。

又，中市府客家事務委員會雖自2011年起投入相當經費，進行地質調查及規劃評估擬新建客家文化園區，但市府改推動實驗教育複合式園區後，竟未再辦理可行性評估，且於先期規劃報告書完成前，該府教育局即發包辦理第1期工程，又在環境影響評估審查及水土保持計畫完成前，發包辦理第2期工程，導致耗費1億1602萬餘元後，終因未能釐清用地安全疑慮，無法獲得後續經費補助，而公告廢止本委託案，可見中市府對於東勢高工遷校緣由、地質安全等多年來未能詳實評估，即草率興辦工程致公帑虛擲，亦有違失。

此外，中市府不僅未詳實評估東勢高工舊校區的地質環境，且於土地等不動產撥用及都市計畫變更程序未完成前，即公告公開徵求評選學校經營計畫、核准及廢止委託辦理實驗教育學校案，已屬不當；該府更以尚未簽訂行政契約為由，認為雙方尚無應辦事項，片面認定本案停辦並未影響受委託人權益，實有未當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法