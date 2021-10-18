促8000多棟大樓設管委會 立委質疑：檢查人力夠嗎

內政部長徐國勇（右）與營建署長吳欣修（左）今日赴立法院備詢。（記者涂鉅旻攝）

2021/10/18 12:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄「城中城」上週發生大火釀多人死傷，立法院內政委員會今日邀請內政部長徐國勇等官員就此事專題報告。不過，立委質疑，現有8000多棟未設管委會建物，但地方政府檢查人力是否足夠？內政部營建署長吳欣修表示，待建物數量清查完畢，啟動檢查計畫，若因人員數量因素需其他單位協助，相關費用、資源中央政府會予以協助。

立法院內政委員會今日邀請內政部長徐國勇、營建署長吳欣修、消防署長蕭煥章、警政署長陳家欽、衛福部常次石崇良等人，就「城中城」案探討全台危老建築公安、環境維護、消防、獨老、傷患救助、創傷輔導問題等報告、備詢。

由於內政部明確表示，現尚有8000多棟現存、取得使用執照的大樓，還沒成立管理委員會，將研議強制上述大樓補漏洞。不過，民進黨立委王美惠質詢時問，地方政府檢查人力是否足夠？

吳欣修表示，待建物數量清查完畢，第二階段將啟動申報、檢查計畫，若因人員數量等因素，需其他單位協助，相關費用、資源中央政府會予以協助。內政部本週與地方政府召開會議，將會與地方政府提及相關議題。

內政部長徐國勇在回答民進黨立委莊瑞雄質詢時表示，現階段此事有輕重緩急，例如台北市、新北市都有10幾棟住商混合、商場又停業者，都優先處理，另也會儘速輔導都更、健全法律制度管理等。他坦言，現有8000多棟大樓需要處理，但公務人員的量能也有限，因此才會需要輕重緩急處理。

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