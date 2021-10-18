二級警戒延長至11/1 司法院：法院維持目前防疫措施

司法院今日指出，中央流行疫情指揮中心於昨日宣布，全國疫情警戒第二級延長至11月1日，司法院考量疫情狀況，基於「防疫優先」原則，並維持公務正常運作，決議維持目前防疫措施。（資料照）

2021/10/18 11:48

〔記者楊國文／台北報導〕司法院今日指出，中央流行疫情指揮中心於昨日宣布，全國疫情警戒第二級延長至11月1日，司法院考量疫情狀況，基於「防疫優先」原則，並維持公務正常運作，決議維持目前防疫措施，包括維持控管法庭人數、旁聽席採梅花座、可遠距視訊或實體開庭等做法等目前防疫措施，並授權所屬各機關因應當地疫情變化，彈性調整。

司法院指出，基於防疫優先原則，若符合遠距視訊規定及軟硬體設備條件，且能維護當事人及關係人合法權益，宜斟酌個案情形，使用遠距視訊方式開庭。

若因個案情形，須採行實體開庭，應保持安全社交距離，及控管法庭人數；在席位安排上，法庭審判活動區須保持安全社交距離或設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座，若有需要，應更換至較大法庭，或改以延伸法庭處理。

此外，其他在法院及所屬機關內、外所舉辦有院外人員參與的業務或活動，亦依「遠距視訊與實體併行、實體加強防疫」原則辦理。室內及室外人數超過中央流行疫情指揮中心、中央各目的事業主管機關及各地方政府公布之集會活動人數上限者，應暫停，或改採視訊方式辦理。

司法院表示，由各法院斟酌當地疫情、人力及硬體狀況，逐步回復辦理國民法官模擬法庭。另外，民眾進入法院必須落實簡訊實聯制等防疫措施。

司法院亦公佈目前採行的防疫指引，供所屬機關及需進入法院的民眾遵循。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法