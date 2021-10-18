虎豹潭意外北市2生仍失蹤 校方輔導集氣盼奇蹟

新湖國小校長今早已透過線上與全校同學進行愛心談話。（記者蔡思培攝）

2021/10/18 11:35

〔記者蔡思培／台北報導〕新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，導致6人遭洪水沖走，目前已有4人罹難，新湖國小劉姓女童（8歲）、麗山國中陳姓少女（15歲）仍失蹤。兩所學校都已啟動輔導，協助師生度過難過，並不斷祈福希望有好消息出現。

新湖國小校長林芳如說，今早已透過線上與全校同學進行愛心談話，並針對事發同學就讀的班級進行面對面輔導，台北市教育局官員也到場協助。輔導重點是讓小朋友知道這次事件、並告訴小朋友如果有身心理出現反應，可以與老師、輔導室求救。輔導中也提醒小朋友們不要把事情當兒戲、開玩笑，相關說法可能對當事者、家長造成傷害，並提醒同學做好自我保護、注意安全，教育局輔資中心下午也會到學校協助。

林芳如說，學校在禮拜六得到訊息，就在學校大群組告知老師，並提供目前狀況，學校每週也都有週會，會針對老師狀況隨時更新。林說，老師們也不斷幫忙祈福，昨天學校也針對班級老師開會，老師提議帶著孩子們將感受畫出來、表現出來。

林芳如也說，學校在事發這2天都有陪伴家長、給予支持，家長會也在一旁陪伴、提供面對面探視；學校也告訴家長，未來若心情沈澱、有話想說，可以與學校聯繫進行抒發。

15歲的陳同學就讀台北市麗山國中，平時在學校表現優秀，而且個性認真、負責、溫和，深受老師肯定、其他同學喜愛。麗山國中校長張幸愉說，後續會提供全校學生、同班同學、相關老師心理輔導。由於目前仍在搜救中，大家仍抱著希望、為失蹤同學集氣，現在其他同學就是好好上課，想到意外就為這位同學祝福，希望能有好消息出現。

麗山國中持續為失蹤者集氣，希望能有好消息。（記者蔡思培攝）

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