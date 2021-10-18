北市「周公館」奪老屋新生2021住宅首獎 前後圖曝光

大安區周公館獲得2021年老屋新生住宅類首獎，圖為改建後畫面。（圖:都更處提供）

2021/10/18 10:40

〔記者郭安家／台北報導〕2021台北老屋新生大獎得獎名單出爐，住宅類首獎是藏身大安區的「自然通風，台北周公館」，非住宅類首獎則是大同區「雜草町 Grassland」雜草文化平台，社區空間類首獎是南機場整宅福利站「一碼IMMA-人與物的再生基地」，另有3改建案得整維行動特別獎、1網路人氣獎，共增添15處得獎空間。

「自然通風，台北周公館」，以電腦模擬空氣對流，創造舒適宜人空間，把空間留給應該要有的生活。根據官網翻攝之對照圖，原本是一間帶有樓梯的公寓，經改建，環境看似更簡潔空曠又具潮流感。

住宅類評審團特別獎是，文山區國軍退員宿舍改造的「玖樓璞園Pure Coliving」，北市都市更新處表示，經營團隊改造為符合現代共享精神的住宅，除在隱私與公共空間取得平衡，也勾勒出未來共居生活方式。住宅獎得獎作品另有「迴游」、「層聚 Layering」。

非住宅類首獎「雜草町 Grassland」，強調人與人共享生活同時，更須關心人與環境共生，將大同區閒置家族祖厝改造為推廣台灣雜草文化平台，舉辦在地雜草推廣活動，引動民眾參與，從日常生活探索到連結土地，在城市學習與自然共生，讓整維與社區環境連結。非住宅住得獎作品另有「不只是圖書館Not Just Library」、「森林-無盡藏」。

社區空間類首獎「一碼IMMA-人與物的再生基地」，翻轉人與物與空間再生各種想像，團隊破除硬體建設的物理邊界，將南機場二期整宅社區中庭曾經是聚集上百攤的傳統市場和軍公教福利站，重新建構起人與人、人與物、物與物流通而循環的互助平台，創造空間與社群彼此間自我整合的能力。

都更處表示，社區空間類評審團特別獎，「濟南教會新宣教中心暨主日學教室修復」，是百年後新舊空間重新規劃重整後，對外開放，成為心境轉換空間場域，讓古蹟成為有生命的有機體，延續歷史脈絡，提供強大社會能量。社區空間得獎作品還有「N24 台北方舟」、「蟾蜍山大客廳」。

而今年增設的整維行動特別獎，則是都更處肯定，過去參與整建維護補助及相關計畫亮點案例，得獎作品為，「點亮太平町-台灣原生林下緣」、「OPG賦予明興秀明閒置空間新生命」、「青田中」。網路人氣獎則是「CEO1950總裁藝文空間」。

大安區周公館獲得2021年老屋新生住宅類首獎，圖為改建前畫面。（圖:翻攝自老屋新生官網）

大安區周公館獲得2021年老屋新生住宅類首獎，圖為改建前畫面。（圖:翻攝自老屋新生官網）

大安區周公館獲得2021年老屋新生住宅類首獎，圖為改建後畫面。（圖:翻攝自老屋新生官網）

大安區周公館獲得2021年老屋新生住宅類首獎，圖為改建後畫面。（圖:翻攝自老屋新生官網）

大安區周公館獲得2021年老屋新生住宅類首獎，圖為改建後畫面。（圖:翻攝自老屋新生官網）

社區空間類首獎「一碼IMMA-人與物的再生基地」，為南機場二期整宅社區福利站（圖:都更處提供）

2021老屋新生住宅類評審團特別獎是，文山區國軍退員宿舍改造的「玖樓璞園Pure Coliving」（圖:都更處提供）

2021老屋新生社區空間類評審團特別獎是「濟南教會新宣教中心暨主日學教室修復」（圖:都更處提供）

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