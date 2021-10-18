管委會被說非萬靈丹 徐國勇：至少是消防公安強制力第一步

高雄「城中城」大火釀46死、41傷。（資料照，記者洪臣宏攝）

2021/10/18 09:43

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄「城中城」大火釀46死、41傷，立法院內政委員會今日邀請內政部長徐國勇就此案進行專題報告。由於內政部研議強制規定老舊複合用途大樓成立管委會，徐國勇今日受訪表示，有人說成立管委會不是萬靈丹，但至少是消防、公安方面強制力的第一步；營建署長吳欣修表示，待相關法規修訂後，未成立管委會者，政府將要求強制成立並納入罰則，盼所有權人不要規避法令。

內政部今日提交給立法院的書面報告揭示，內政部已要求，地方政府應於1個月內，全面盤查老舊複合用途建築，特別是局部停業、歇業、荒廢者全面納管。徐國勇今日會前受訪表示，現階段已請各縣市政府報上數據，台北市應該有10多棟，新北市也是此數據左右，至於其他縣市也會有此情形，都要優先處理。

內政部報告也提及，將研議修正「公寓大廈管理條例」，強制要求復合用途建築應成立管委會，並與地方政府討論實務改進及執行作法。徐國勇也說，雖然有些人說，成立管委會不是萬靈丹，但至少是消防公安方面，產生強制力的第一步。

營建署長吳欣修今日口頭報告表示，由於需要所有權人同意，現在尚還不能直接成立管委會，但一定要有管理組織，也要貫徹法規申報與公安檢查。待相關法規修訂後，未成立管委會者，政府將要求強制成立並納入罰則，盼所有權人不要規避法令，落實公寓大廈或複合式商場安全。

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