「邊舉國旗邊吐血」引旅德台僑熱議 謝志偉：我手舉國旗心想台灣

謝志偉指出，他和國旗所照的每張照片裡，他心裡就只會有台灣。（資料照）

2021/10/18 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕駐德代表謝志偉國慶日時在臉書分享「台灣獨立」照片，但又發文表示「邊舉國旗邊吐血」，導致許多旅德台僑近期紛紛詢問他「邊舉國旗邊吐血」的說法到底是什麼意思？謝志偉在臉書表示，他看到將國旗與中華民國占為己有的「某政黨」，與「消滅中華民國」的中共聯手反台獨，他只能「手舉國旗，心想台灣」。

謝志偉在臉書貼文中指出，近期收到許多旅德台僑詢問，還有人直接問他：「那過去幾年在德國有您和國旗的照片都是照假的嗎？」謝志偉對此回應「每一張都是真的」，而他在與國旗合照的照片中，心裡想的是台灣，而他也相信，大部分旅德台僑在和國旗合照時，心裡想的也是台灣，也都說是「台灣之光」，而非「中華民國之光」。謝志偉認為，此舉並非是藐視「中華民國」，而是台灣人一旦出國，幾乎100%都是以「TAIWAN」來稱呼自己的國家。

謝志偉提到，聽過他在德國先後6次國慶致詞的人都知道，他曾表達對當年熱血中國人創建中華民國之崇敬，在此意義之下的國旗也才是他崇敬的國旗；而在1949年後那種不畏強權、寧死不屈的精神也在台灣傳承下來，雷震、殷海光、傅正等人皆是典範，而他們又和在地追求自由的勇者結合成一條台灣自由之鍊，彭明敏、黃信介、金恆煒、李筱峰等人皆是。

謝志偉表示，當他在德國看到自由世界如何為台灣加油時，將國旗與中華民國占為己有的「某政黨」與中共眉來眼去，更明目張膽地聯手切磨「台灣自由之鍊」，因此他無法將國旗與100多年前建立的中國民國連結在一起，謝志偉只能「手舉國旗，心想台灣」。

謝志偉強調，他真正支持的不只是「單純的台獨」，而是那股具有浩然正氣、面對邪惡絕不妥協的精神。在這些年來，被視為台獨支持者的他，和許多流亡海外的中國人、西藏人、維吾爾人、南蒙古人建立起同舟共濟般的關係，就這點來說，恐怕他才是在代表最初的中華民國精神，「如同我過去一再強調的，讓我們捍衛台灣，捍衛它的自由民主！讓台灣成為抵抗中共邪惡政權的基地，成為中華文化圈驕傲的燈塔及典範的國家」。

謝志偉指出，唯有感受到這樣的雄心壯志，才能讓我們踏實地扛起這面國旗，中華民國的國號才能與我們心境緊密結合，因此只要有自詡為「中華民國捍衛者」的任何人和政黨，依舊把台灣的自由民主視為他們心目中的「台獨」，並和「消滅中華民國」的中共有「聯手反台獨」之約，那麼他和國旗所照的每張照片裡，他心裡就只會有台灣。

謝志偉最後則說：「如因此不願和我在同一面國旗之下照相的朋友或僑胞們，我不會怪你們。但是，我答應各位，我會一如以往，全心捍衛台灣的自由民主。最後，我倒是很誠摯地在此將『邊舉國旗邊吐血』改為『邊舉國旗邊淌血』，這樣比較符合我及很多人的心境。」

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