挖眼案翻版！北市婦人勸鄰居戴口罩遭攻擊 警到場壓制逮人

王女說明遇襲原因。（取自臉書爆料公社）

2021/10/17 22:39

〔記者王冠仁／台北報導〕56歲王姓婦人日前從住家大樓要外出，她在電梯內遇到鄰居、32歲陳姓女子沒戴口罩，遂出口相勸，想不到陳忽然失控，從隨身包包內拿出美工刀朝王頭部、肢體胡亂揮砍，甚至還出手要挖王女眼睛。王遇襲出聲大叫，大樓管理員聞聲報警，員警趕到現場將陳壓制逮捕，同時協助王送醫救治。

警方調查，王姓婦人平時住在台北市新生北路一處社區大樓，她前天要外出，準備搭電梯下樓，她在電梯內發現鄰居陳姓女子沒有戴口罩，她好心出言規勸。

陳女聞聲起先沒有反應，但當電梯抵達1樓時，她忽然失控，從隨身包包內拿出一把美工刀，不明就裡朝王攻擊；王頭部、頸部與肢體多處被砍，但陳仍不罷休，居然伸手企圖朝王臉部亂抓，疑似意圖攻擊王女眼部，王的眼睛也因此受傷。

幸虧當時有社區管理員在場，管理員聞聲察看，嚇得報警；轄區警方火速趕到現場，員警將陳壓制逮捕，並查扣她犯案用的美工刀。

警方說，陳與王雖然住在同一棟大樓，但雙方並不認識，過去兩人也沒有發生過糾紛或爭吵；此外，陳女過去也沒有精神相關病史，她是否只是因為單純被勸戴口罩就傷人，或是另有隱情，警方除了將她依殺人未遂罪嫌送辦外，也將進一步調查釐清。

王女事後也在臉書發文，她聲稱自己被攻擊，只因為「我在住家封閉小電梯內好意提醒她未戴口罩」；她事後還說，陳就住在她家樓下，且案發後陳被移送地檢署但獲交保，她無奈上網詢問網友怎麼辦？

王女公布自身傷勢。（取自臉書爆料公社）

王女遇襲後身上衣服血跡斑斑。（取自臉書爆料公社）

王女公布自身傷勢。（取自臉書爆料公社）

王女公布自身傷勢。（取自臉書爆料公社）

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