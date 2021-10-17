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    首頁　>　臺北市

    台北市校園犬貓認養率六都最差 潘懷宗：生命教育失敗

    北市校園的犬貓認養率為六都最低，令市議員潘懷宗怒批市府推動不力，使擁有最豐沛資源的首都卻在生命教育上嚴重不及格。 （記者鄭名翔攝）

    北市校園的犬貓認養率為六都最低，令市議員潘懷宗怒批市府推動不力，使擁有最豐沛資源的首都卻在生命教育上嚴重不及格。 （記者鄭名翔攝）

    2021/10/17 19:45

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市動保處自2017年配合教育局推動「校園犬貓計畫」，鼓勵學校認養流量犬貓推動校園生命教育；但北市議員潘懷宗發現，北市僅12所公立學校認養犬貓，參與率僅0.52%，執行成效也連續4年居於六都之末，怒批市府推動不力，使擁有最豐沛資源的首都卻在生命教育上嚴重不及格。

    北市動保處長宋念潔坦言執行有難度，因犬貓認養涉及整體社會氛圍，並非單純校方同意即可，還須經家長會支持，北市目前共有15間公私立學校認養36隻犬貓，已是進步最多的縣市，後續會再加強推動生命教育，三個月內提出具體報告。

    潘懷宗指出，北市動物之家已收養655隻狗、287隻貓，超收量為法定的1.5至1.8倍，空間不足因素導致犬貓死亡率年年攀升，但北市府不僅喊卡動物之家新建工程，就連如何提高認養率的根本解決方案也毫無作為。

    潘懷宗表示，教育部推動「校園關懷動物生命教育計畫」鼓勵學校申請補助認養校犬、校貓，藉此推動生命教育，然而北市自2017年執行至今僅有15間學校於北市動物之家認養36隻犬貓，扣除私校及外縣市，僅剩12所公立學校，參與率是慘澹的0.52%，連續4年都在六都敬陪末座。

    潘懷宗認為，學校作為社會縮影，同時有喜愛及不喜愛動物的學生與家長，校園認養可推動生命教育求取二者平衡，例如新北市便積極給予校犬免費預防針、生病治療等，並申請預算補助降低校方飼養壓力，反觀北市作為首都卻執行不佳，生命教育嚴重不及格。

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