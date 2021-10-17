「全英文」國家警報？翡翠水庫認了：晚間6點要放水

翡翠水庫位於新店溪支流北勢溪，最近幾天上游大雨不斷，已接近滿水位，預計17日晚間6點起進行每秒310立方公尺調節性放水。圖為翡翠水庫大壩。（資料照，翡翠水庫管理局提供）

2021/10/17 18:12

首次上稿 17:45

更新時間 18:12

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手機狂響！北部人突收「全英文國家警報」嚇壞

〔記者蔡思培／台北報導〕許多北部民眾今天下午3點多突然收到國家警報簡訊，打開手機一看「全是英文」，其實這是原來是翡翠水庫洩洪通知。台北市翡翠水庫管理局表示，水庫水位在今天下午3點達到169.18公尺，已近滿水位，因此預計晚間6點進行每秒310立方公尺調節性放水。翡庫局表示，這是首次發送細胞簡訊，第一封是英文，第二封才是中文。

翡管局表示，東北季風為水庫集水區帶來豐沛雨量，截至今天下午3點，水庫水位已達169.18公尺，接近滿水位。水庫預計晚間6點起進行每秒310立方公尺調節性放水，以調節水庫水位、護大壩安全，翡管局也會視上游進流量情況，逐漸調整放流量。

翡管局提醒請水庫下游防災、警政與消防單位加強戒備，並做好人員疏散工作等應變措施。民眾若身在水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區，也請遠離河道及行水區，以免發生危險。翡管局也呼籲水庫下游新店溪、淡水河河道的施工單位注意工地安全，避免妨礙河川通洪。

翡管局除了在河道沿岸進行放水廣播外，也同步利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」，進行「水庫放水警戒」訊息通知。

翡管局表示，這次是首次發送細胞簡訊，共發出中文、英文兩個版本，由於第一封是英文，第二封才是中文，且簡訊是針對河道兩側民眾發送，有民眾可能第一封發時在河道附近，第二封發送時已經離開，導致只收到英文簡訊。

部分北部民眾今日下午3點多突然收到國家警報簡訊，但打開手機一看「全是英文」，嚇了一大跳。（擷取自PTT）

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