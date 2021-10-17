黃國書線民風暴 鍾佳濱：坦然面對過去才能忠實承諾未來

民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

2021/10/17 15:14

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委黃國書曾於學生時代擔任國民黨線民，被新潮流系除名。黃國書今宣布退出民進黨，並不再尋求連任。對此，同為新潮流系的民進黨立委鍾佳濱表示，不論是被脅迫或是被誘導，做的終究是不光明的勾當，但說出來，就放下了！真相是和解的第一步！坦然面對自己的過去，才能忠實承諾未來。

鍾佳濱指出，威權時期的遺禍，不止於受害者及家屬的身心痛苦，它也埋下人與人之間的猜疑，造成社會整體的不信任。儘管30年過去了，當年被監控的人，一旦知道是遭身邊親密的人監控，驚駭之餘，遭到背叛的感受，恐怕才是最不解的痛！而同樣的苦，也藏在另一方心中。

鍾佳濱說，不論是被脅迫或是被誘導，做的終究是不光明的勾當，當下不只要提防被同儕察覺，還可能會遭到被揭發的勒索恐嚇；最糟的是，這個錯如果不能認，又該怎麼改？只能藏在心中，成為一輩子的秘密與悔恨。

「說出來，就放下了！」鍾佳濱表示，凡人的一生，難免犯過錯、也難免被傷害；我們在改過中努力彌補，也會在受害後嘗試寬恕。「真相是和解的第一步！」人與人之間，不論曾經是同志，甚至是敵手，坦然面對自己的過去，才能忠實承諾未來。

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