衛福部通知辦染疫理賠？7旬婦慘被騙走700餘萬

警方提醒只要聽到「偵查不公開」、「監管帳戶」等話術一定是詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

2021/10/17 14:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕南部1名年過七旬張姓婦人，在家中接獲自稱衛福部官員來電，宣稱張姓婦人曾在台北仁愛醫院填寫染疫表格，要向保險業者申請理賠，張姓婦人雖回說根本不曾做過此事，對方卻說要幫張婦報案，將電話轉接到110，最後進入詐騙模式，張婦因此遭詐700餘萬元，警方提醒，歹徒詐騙話術隨時事改變，由欠繳電話費或健保費，變成以冒填染疫表格申請理賠的理由行騙，民眾應特別小心。

刑事警察局統計，今年1月至10月假冒公務機構詐騙手法，財損金額較去年同期有上升趨勢，分析被害人年齡，60歲以上佔全部被害人近七成，顯見年長者族群為該類詐騙手法高發族群，民眾應時常關心身邊年長者，尤其是長期獨居者。

警方調查，張婦「被轉接到110」後，隨即有自稱蔣警官誆稱張婦在台新銀行西門分行有一帳戶涉及洗錢案，要求加LINE後，還傳送地檢署傳票給張婦，表示案件已移由台北地檢署調查，隨即轉接電話給北檢「周士榆」檢察官，對方指示張婦把所有名下銀行帳戶都申辦網路銀行，張婦不疑有他，陸續將帳戶內的錢轉入詐團提供的銀行帳號，直至覺得不對，才至鄰近派出所報案，損失700多萬元。

警方指出，常見假冒公務機關詐騙手法多為撥打市內電話，用語音方式要被害人轉接客服人員，並協助轉接警察機關製作筆錄，另告知涉及洗錢案件，要求「偵查不公開」、「監管帳戶」等話術行騙得逞，民眾接到這種語音詐騙電話，務必保持冷靜，千萬不要慌張，立即掛斷並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

刑事局近期除要求各縣市警局結合重陽節活動，針對年長者加強宣導猜猜我是誰、假冒公務機關、假投資及假交友投資等詐騙手法及預防之道，也邀請深受年長群族喜愛、有「那卡西天后」之稱的台語歌手張蓉蓉，針對假冒公務機關詐騙手法製拍防詐宣導影片，也可加入「165全民防騙」臉書粉絲專頁及165防騙宣導LINE官方帳號，就能第一時間接獲最新詐騙資訊，降低被詐騙的風險。

刑事局找來深受年長群族喜愛、有「那卡西天后」之稱的台語歌手張蓉蓉，針對假冒公務機關詐騙手法製拍防詐宣導影片。（記者姚岳宏翻攝）

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