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    黃國書為線民風暴退黨 英系：溯源誰是加害者並還原真相

    立委黃國書因曾任線民宣布退出民進黨。（資料照）

    立委黃國書因曾任線民宣布退出民進黨。（資料照）

    2021/10/17 15:06

    〔記者謝君臨／台北報導〕立委黃國書因曾任國民黨線民宣布退出民進黨，並不再尋求連任。對此，民進黨「英系」立委由劉櫂豪代表發言，他說，黃國書已決定願意坦然面對自己過往的歷史，但誰是真正的加害者？轉型正義的目的，就是讓受害者得到真相。過去發生的威權治理是一場悲劇，但我們必須從記憶中甦醒。

    劉櫂豪表示，民進黨長久以來，一直致力於推動轉型正義的工作。台灣在民主化初期，並未有轉型正義的意識，社會大眾普遍對威權統治失去歷史記憶，也對轉型正義的概念感到陌生，但是轉型正義是民主國家告別威權傷痛、建立人權觀念的基礎工程。這個工程，已不是受害者層次的問題，是面對歷史和如何建構未來歷史的問題。

    劉櫂豪指出，黃國書凌晨在臉書上坦白，因曾任線民協助情治單位搜集情報，而宣布退出民進黨。黃國書已決定願意坦然面對自己過往的歷史，但誰是真正的加害者？轉型正義的目的，就是讓受害者得到真相，我們必須溯源誰是加害者，並還原真相，才不會讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。協作者知道反省，才能構築堅強的民主防線。

    劉櫂豪提及，蔡英文總統曾說：「只有集體面對真相、集體修復創傷，台灣社會才能夠告別悲情，走向共同的未來」。轉型正義是我們的基本立場，我們溯源誰是加害者，並還原真相，我們不讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。

    劉櫂豪認為，過去發生的威權治理是一場悲劇，但我們必須從記憶中甦醒。因為這樣悲劇，台灣人能更珍惜民主的珍貴，也因為這場悲劇，台灣人能夠重新定義自己。在台灣深化民主、鞏固民主過程，一定要通過轉型正義這一關，希望我們能一起繼續達成這個使命。

    共同署名者包括：民進黨立委陳明文、蔡易餘、莊瑞雄、羅致政、江永昌、王美惠、邱泰源、吳玉琴、蘇治芬，以及管碧玲。

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