黃國書線民風暴朱立倫切割非國民黨所為 民進黨：為不公義擦脂抹粉

民進黨發言人顏若芳今表示，尊重黃國書委員所說明之內容，也支持他勇於面對歷史的態度。（資料照）

2021/10/17 14:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委黃國書因過去曾是情治機關線民，已遭新潮流除名，黃國書宣布退黨、下屆不爭取連任。民進黨發言人顏若芳今表示，尊重黃國書委員所說明之內容，也支持他勇於面對歷史的態度。

顏若芳指出，轉型正義的工作並不只是開放政治檔案，更重要的是如何透過推動轉型正義的過程中，讓整體社會共同學習面對歷史及還原真相，從中記取教訓並進一步促進和解與進步。

顏若芳表示，轉型正義是民進黨長年堅持推動的重要改革工作之一，也正因如此，蔡英文總統在2016年上任後，民進黨即推動促轉條例的修法。2017年12月促轉條例三讀通過，促轉會才得以成立並積極規劃、推動開放政治檔案等轉型正義工作。民進黨兌現推動轉型正義的承諾，其中包含黃國書委員也是投下贊成票，展現對於轉型正義明確支持的態度。國民黨立委則依然不肯面對過去威權時期所留下的不公不義，在投票時棄權表達反對，兩相比較之下，誰更願意面對歷史顯然很清楚。

顏若芳指出，在過去國民黨執政實行戒嚴的時期，類似像是黃國書這樣的年輕人，無論何種原因而做了不該做的事，成為威權體制控制的一份子相當多，同時也背負良心的譴責，這就是國民黨的威權體制在台灣歷史上所留下的傷害。台灣社會在推動轉型正義時，也正在學習如何面對這樣的歷史傷痕。我們應該包容願意面對歷史而加以反省的人，而不是讓真正的加害者在一旁竊喜，他們才是更應該檢討面對的真兇。

顏若芳指出，針對國民黨朱立倫主席今日竟辯稱當年國民黨威權時期所作所為是情治單位所為，不是國民黨。這是加害者最令人憤怒的說法，當年國民黨威權時期對情治單位的掌控，透過情治單位對政治不同主張者的打壓迫害案例的斑斑血跡，朱立倫這樣一句話就想切割？這種為國民黨威權時期所犯下不公不義的擦脂抹粉行為，更證明國民黨在現在朱立倫主席的領導下，不但無視於過去國民黨在威權時期執政所犯下的錯誤，更對於轉型正義的推動毫無基本認知，更是在當年眾多遭受國民黨迫害的受害者及其家屬的傷口上灑鹽，朱立倫應該對此言行修正與道歉。

顏若芳表示，當年解密東德秘密警察監控檔案的德國「史塔西檔案局」主任Niels Schwiderski曾表示，「打開傷口才是清創、癒合的開始」，這不但顯示了轉型正義的重要性，也提醒所有人，民主這條路非常艱辛，有很多人替大家承受著苦難，也肯定所有願意坦承面對過去的人，「坦誠以對才是我們能攜手往下走的動能」。我們相信黃國書委員也是秉持這樣的心情來面對歷史，我們也要再次勸國民黨朱立倫主席，勇於面對國民黨過去所留下的歷史傷痕，這是作為國民黨權力後繼者無可迴避的責任。

顏若芳指出，在轉型正義的過程中，越能夠了解、解構威權，審慎公開監控檔案及配套，才能讓社會不集體遺忘教訓，並且運用這些記憶來進行重生，進一步促成和解的契機。而讓台灣能真正從過去戒嚴時期的苦痛，走向自由民主的未來，這更是民進黨全體從政同志應持續努力推動的目標。

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