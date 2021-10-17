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    黃國書「線民」風暴 范雲：坦承錯誤至少是部分真相開始

    曾被國民黨政府監控長達9年的民進黨立委范雲。（記者謝君臨翻攝）

    曾被國民黨政府監控長達9年的民進黨立委范雲。（記者謝君臨翻攝）

    2021/10/17 14:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕立委黃國書被爆出學生時代曾是國民黨線民，遭民進黨新潮流系除名。黃國書今表示「勇於面對，承擔責任」，並宣布退出民進黨，下屆立委也不再尋求連任。對此，曾被國民黨政府監控長達9年的民進黨立委范雲今日受訪表示，得知消息覺得很震撼和痛心，但坦承錯誤至少是部分真相的開始。

    范雲說，她知道這個消息時覺得很震撼和痛心，但也認為坦承錯誤至少是部分真相的開始，這個事件也讓我們感受到轉型正義的艱困，如果沒有完整的真相，也不會有真正的和解。不過，當年威權的國民黨至今仍不反省，不斷阻撓轉型正義的進行，這是最大的問題。

    范雲指出，當年的被監控者，事隔30年，至今仍無法知道當年是哪些「線民」在監控，這非常的不正義，轉型正義若要落實，未來所有參與公職人員選舉的候選人，都應該自我揭露相關紀錄。

    根據促轉會公布的資料，調查局在威權統治時期曾以每月1000元至1萬元不等的支津或獎金，在各大學、宗教、學生宿舍等處佈建線民，監控異議性社團。曾遭監控的范雲當時表示，促轉會公布的名冊已匿名並去識別化處理，並未直接標注校名，但初步瀏覽，就不時能指認出過往的同學可能就是線民，令人毛骨悚然！

    范雲曾於臉書指出，在翻閱過情治檔案後，發現自己是在1986年後唯一一位被情治單位以「專案」監控的學生，且被監控的時間長達9年，除了身邊有7、8名「細胞」（線民）監視，教育部、台大和國民黨甚至聯合一起監控她。網友看完後紛紛直呼「好恐怖，真的要轉型正義，停止威權暴力」。

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