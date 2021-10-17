證實了！美加軍艦聯合通過台海

伯克級神盾驅逐艦杜威號（見圖）9月抵達日本，加入第七艦隊作戰陣容。（圖取自美國太平洋艦隊）

2021/10/17 14:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國第七艦隊17日證實，其麾下的伯克級神盾驅逐艦杜威號（USS Dewey DDG 105）上週五（15日）與加拿大皇家海軍利法克斯級巡防艦溫尼伯號（HMCS Winnipeg）聯合通過台灣海峽，這是美軍近年來首次聯同其他國家艦艇通過台海！

此前，中國半官方性質丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）15日晚間就曾在其推特貼出衛星照，顯示美軍1艘伯克級驅逐艦，後方還有1艘疑似為加拿大溫尼伯號，14日天出現在澎湖西南方海域。

美軍第七艦隊發言人表示，杜威號於14至15日五期間，與溫尼伯號一同穿越台海，他強調，這次次行動展示了美國和盟友及夥伴對自由開放印度太平洋的承諾，類似合作反映他們對該區安全繁榮的核心行動。

神盾驅逐艦杜威號（USS Dewey DDG 105）已經抵達日本橫須賀港，加入第七艦隊作戰陣容，使美方能夠捍衛夥伴利益並支持自由開放的印太地區。

杜威號9月間抵達日本橫須賀港，加入第七艦隊作戰陣容，使美方能夠捍衛夥伴利益並支持自由開放的印太地區。杜威號可承擔多種任務，能夠搭載2架具有空戰、潛戰和水面戰能力的MH-60直升機，此軍艦設計用於獨立作戰或與航母打擊群、水面行動群或兩棲戰備群一起作戰。

美國第七艦隊目前在西太平洋至印度洋一帶，部署50至70艘軍艦和潛艦，執行「維護自由開放的印太地區」任務，與周圍的海洋國家進行互動。

加拿大皇家海軍利法克斯級巡防艦溫尼伯號去年中秋節曾由南向北航行經過台灣海峽，當時釋出艦上士兵戲水照片，該艦本月10日在官方臉書貼文，秀出停靠在菲律賓馬尼拉港口時拍攝的照片

加拿大皇家海軍利法克斯級巡防艦溫尼伯號。（圖取自加拿大皇家海軍官網）

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