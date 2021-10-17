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    首頁　>　臺北市

    虎豹潭仍2失聯 主辦公司登記地無人、無招牌、非立案補習班

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    2021/10/17 13:03

    〔記者鄭景議／台北報導〕昨日31人前往虎豹潭參加「大方體驗自然營」，卻遭遇溪水暴漲，釀3死1命危2失聯，但主辦單位「天大地方自然公司」至今仍未出面，且據查該公司非立案補習班，恐為三不管地帶，甚至登記地都找不到該間公司的招牌。

    虎豹潭溪水暴漲6名民眾失蹤，其中包含1名少女及3名兒童，今早今搜救後，發現45歲鐘姓男子、9歲蔡姓女童及11歲劉姓男童，稍早發現48歲陳姓男子，無生命跡象送醫急救，仍有15歲陳姓少女及8歲劉姓男童尚未尋獲。

    據了解，「大方體驗自然營」性質為戶外旅遊，透過臉書招攬民眾，對象為在學學童及家長，究竟該認定為旅行社，又或是商業行為而要由商業處管理，還是因為對象為在學學童而由教育局管理，目前仍難釐清，恐成為三不管地帶。

    「大方體驗自然營」過去臉書的貼文也被網友挖出，帶孩童出遊在溪邊跳水，看起來「防護措施」並未落實，未穿救生衣及護具，不少網友痛批「不負責」、「沒救生衣超危險」，公司臉書小編還緊急刪文刪照片試圖避嫌，但早被網友備份，現在甚至將粉專關閉。

    「大方體驗自然營」公司登記地址位於北市大安區忠孝東路4段上，但實際前往該地址發現，該大樓樓層指引招牌中，未見該公司的名字，甚至大樓管理員都不知道有這間公司存在。

    台北市副市長蔡炳坤今表示，市府已成立專案關懷小組，召集教育局、消防局、衛生局、社會局、民政局等協助受難學生及家長的後續事宜；北市商業處初步調查，主辦單位「天大地方自然公司」於2018年完成商業登記，至於是否違反經營規定等還待各單位研議認定。

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

    新北市消防局17日集結大批警、消，於事發地重點區域進行大規模地毯式搜救。（記者羅沛德攝）

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