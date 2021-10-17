為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    虎豹潭悲劇主辦公司跨足經營28類業別 北市啟動專案關懷小組

    針對雙溪虎豹潭民眾落水意外，新北市政府投入大批警消人力全力搜救。（圖由新北市新聞局提供）

    針對雙溪虎豹潭民眾落水意外，新北市政府投入大批警消人力全力搜救。（圖由新北市新聞局提供）

    2021/10/17 12:44

    〔記者鄭名翔／台北報導〕新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲釀3死3失聯，台北市副市長蔡炳坤今表示，市府已成立專案關懷小組，召集教育局、消防局、衛生局、社會局、民政局等協助受難學生及家長的後續事宜；北市商業處初步調查，主辦單位「天大地方自然公司」於2018年完成商業登記，至於是否違反經營規定等還待各單位研議認定。

    天大地方自然公司舉辦的大自然體驗營，昨率團共32人前往虎豹潭遊玩，卻遇溪水暴漲導致7人遭沖走，1名學童自行游上岸，但目前已傳3死，尚有3人失聯，搜救工作仍持續進行中。

    由於受難者均為台北市民，蔡炳坤指出，市長柯文哲第一時間已指示成立府級專案關懷小組，由他擔任召集人，包括教育局、消防局、衛生局、社會局、民政局等予以受難學生及家長後續相關協助，另也會啟動1案1社工進行關懷慰問。

    北市商業處副處長江美玲表示，天大地方自然公司於2018年完成商業登記，其營業項目類型甚多，是否有違規經營正由市府各局處積極調查中。

    根據天大地方自然公司商業登記資料顯示，其經營項目包括登山導覽、其他休閒服務、留遊學服務、會議及展覽、休閒活動場館、競技及休閒運動場館、軟體出版、有聲出版、管理服務、圖書出版、人力派遣、服飾批發、家具零售及文教零售業等28種，但登記在案的公司地址卻未見相關招牌，甚至該大樓也無人知曉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    虎豹潭找到失蹤第4人 六和橋下游400公尺尋獲陳姓父親
    2021/10/17 12:21

    虎豹潭找到失蹤第4人 六和橋下游400公尺尋獲陳姓父親
    檢警調查虎豹潭事件主辦方 侯友宜：尚未聯繫到負責人
    2021/10/17 12:21

    檢警調查虎豹潭事件主辦方 侯友宜：尚未聯繫到負責人

    掌握拜登經濟學商機
    虎豹潭劉童尋獲無生命跡象 家屬派出所內痛哭
    2021/10/17 11:55

    虎豹潭劉童尋獲無生命跡象 家屬派出所內痛哭
    虎豹潭失蹤6人尋獲1大2小命危 新北社會局啟動社工慰助機制
    2021/10/17 11:46

    虎豹潭失蹤6人尋獲1大2小命危 新北社會局啟動社工慰助機制
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播