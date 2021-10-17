虎豹潭悲劇主辦公司跨足經營28類業別 北市啟動專案關懷小組

針對雙溪虎豹潭民眾落水意外，新北市政府投入大批警消人力全力搜救。（圖由新北市新聞局提供）

2021/10/17 12:44

〔記者鄭名翔／台北報導〕新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲釀3死3失聯，台北市副市長蔡炳坤今表示，市府已成立專案關懷小組，召集教育局、消防局、衛生局、社會局、民政局等協助受難學生及家長的後續事宜；北市商業處初步調查，主辦單位「天大地方自然公司」於2018年完成商業登記，至於是否違反經營規定等還待各單位研議認定。

天大地方自然公司舉辦的大自然體驗營，昨率團共32人前往虎豹潭遊玩，卻遇溪水暴漲導致7人遭沖走，1名學童自行游上岸，但目前已傳3死，尚有3人失聯，搜救工作仍持續進行中。

由於受難者均為台北市民，蔡炳坤指出，市長柯文哲第一時間已指示成立府級專案關懷小組，由他擔任召集人，包括教育局、消防局、衛生局、社會局、民政局等予以受難學生及家長後續相關協助，另也會啟動1案1社工進行關懷慰問。

北市商業處副處長江美玲表示，天大地方自然公司於2018年完成商業登記，其營業項目類型甚多，是否有違規經營正由市府各局處積極調查中。

根據天大地方自然公司商業登記資料顯示，其經營項目包括登山導覽、其他休閒服務、留遊學服務、會議及展覽、休閒活動場館、競技及休閒運動場館、軟體出版、有聲出版、管理服務、圖書出版、人力派遣、服飾批發、家具零售及文教零售業等28種，但登記在案的公司地址卻未見相關招牌，甚至該大樓也無人知曉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法