教育部借地給救國團開觀雲山莊 黨產會：難謂合法

黨產會調查，救國團在太魯閣國家公園境內經營的觀雲山莊，其建物蓋在國有林地，土地年租金10萬5350元。圖為觀雲山莊入口。（記者陳鈺馥攝）

2021/10/17 12:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定中國青年救國團為國民黨附隨組織後，19日將就救國團名下特定財產是否為不當取得舉行聽證。黨產會調查發現，救國團在太魯閣國家公園境內經營的觀雲山莊，其建物蓋在國有林地，土地年租金10萬5350元；黨產會指出，教育部當年借地交給救國團，不合於國產法規定。

據調查，觀雲山莊建物座落於花蓮縣秀林鄉關原段134地號國有土地，建號為關原段五建號，建物完成日期為1986年1月2日，產權為救國團所有。

黨產會表示，觀雲山莊所在的國有土地，管理機關為林務局，教育部1983年12月8日向林務局租用立霧溪事業區67林班地，面積0.43公頃，再轉借給救國團使用。

黨產會查出，從1983年12月1日至1992年11月30日止，國有林地借用機關為教育部，救國團長年在此經營觀雲山莊，直至1994年1月，救國團才發函向林務局申租，租用面積0.43公頃，目前年租金10萬5350元，租約至2021年11月30日止。

官員表示，林務局身為該等國有土地管理機關，將土地長期借給教育部，已與「國有財產法」明文不合，而教育部有將借來的國有土地再轉交給救國團使用，難謂合於國產法規定。

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