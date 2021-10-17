虎豹潭落水失蹤尚在搜救主辦方刪臉書 游淑慧要求北市府徹查

新北市雙溪區虎豹潭昨溪水暴漲，至今仍有3人失蹤，主辦活動的「大方體驗自然營」已刪除臉書，北市議員游淑慧要求市府展開徹查。（記者鄭名翔翻攝）

2021/10/17 11:12

〔記者鄭名翔／台北報導〕新北市雙溪區虎豹潭昨溪水暴漲，至今仍有3人失蹤，台北市議員游淑慧今表示，目前失蹤的3人均為台北市內湖區的家長及小朋友，經查主辦活動「大方體驗自然營」主打大自然教室招攬學童及家長，但卻非立案補習班或旅行團，且是否投保、有無救生員、領隊專業證照等疑點都尚未釐清，要求台北市政府介入調查。

游淑慧指出，經與副市長蔡炳坤聯繫後達成共識，北市府將成立專案關懷小組，由教育局、消防局、民政局、社會局、衛生局等跨局處予以後續協助，另也將同步調查追究主辦單位相關責任。

游淑慧表示，昨晚得知消息後立即上網搜尋「大方體驗自然營」資料，該營創辦人自稱是旅遊記者、曾跟著「順流學習」大師柯內爾體驗自然，1996年開始帶團；而課程每學期共7堂課，學費為1600元，透過臉書推廣「大自然教室」招攬在學童和家長加入。

游淑慧質疑，此營隊既非立案補習班，也非立案旅行團，出團自然體驗時有無專業救生員陪同？領隊是否具有專業證照？有無投保？氣象預告已清楚告知山區有雨為何堅持出遊？種種疑點主辦方都未出面說明，卻在昨晚急刪臉書，令人憤怒。

游淑慧要求，北市產發局、教育局須立即調查是否違規營業、招生，並要求法務局給予求償及消保調查協助。

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